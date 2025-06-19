В Иране заявили о возможности закрыть Ормузский пролив

Tекст: Ольга Иванова

Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Бехнам Саиди, передает РИА «Новости». По его словам, Иран рассматривает различные варианты реагирования в случае нападения со стороны Израиля или стран, которые его поддерживают.

«Что касается опций Ирана, которые касаются ответа на нападение сионистского режима и других стран, поддерживающих его, то у Ирана есть различные варианты... Одной из возможных опций является закрытие Ормузского пролива», – заявил Саиди агентству Mehr.

Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом для экспорта нефти, и его перекрытие может существенно повлиять на мировые энергетические рынки, отмечают иранские парламентарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.