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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    10 комментариев
    19 июня 2025, 15:21 • Новости дня

    В Иране заявили о возможности закрыть Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана допустили вариант перекрытия Ормузского пролива как возможный ответ на потенциальные атаки со стороны Израиля и его союзников.

    Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Бехнам Саиди, передает РИА «Новости». По его словам, Иран рассматривает различные варианты реагирования в случае нападения со стороны Израиля или стран, которые его поддерживают.

    «Что касается опций Ирана, которые касаются ответа на нападение сионистского режима и других стран, поддерживающих его, то у Ирана есть различные варианты... Одной из возможных опций является закрытие Ормузского пролива», – заявил Саиди агентству Mehr.

    Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом для экспорта нефти, и его перекрытие может существенно повлиять на мировые энергетические рынки, отмечают иранские парламентарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

    18 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    Трамп выдвинул «последний ультиматум» Ирану
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп озвучил ультимативное требование к Тегерану, подчеркнув, что главным условием является полная капитуляция со стороны иранских властей.

    Президент США сообщил, что озвучил Тегерану «последний ультиматум», передает РИА «Новости». В качестве основного условия решения конфликта он назвал безоговорочную капитуляцию иранской стороны. «Все просто – Тегеран должен сдаться», – заявил американский лидер.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не имеют планов по устранению иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, но ему необходимо капитулировать.

    Издание Washington Post писало, что Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису

    Макрон поручил создать европейское предложение по решению кризиса Израиля и Ирана

    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни, сообщает Politico.

    Франция планирует выступить с предложением урегулировать конфликт между Израилем и Ираном совместно с европейскими партнерами, пишет Politico.

    После заседания Совета обороны в среду президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро «в ближайшие дни инициировать совместные усилия с европейскими партнерами для выработки жесткого переговорного решения», говорится в заявлении Елисейского дворца.

    Пока неизвестно, каким будет содержание этой инициативы и с какими странами Франция ведет работу. Франция входит в состав группы Е3, включающую Британию и Германию, которые уже много лет ведут переговоры с Ираном по ядерной программе. Европейский чиновник сообщил изданию, что верховный дипломат ЕС Кая Каллас присоединится к коллегам из E3 и иранскому министру иностранных дел в Женеве в пятницу – встреча состоится после их телефонных переговоров на этой неделе.

    Во время саммита G7 в Канаде ранее на этой неделе Макрон заявил, что «предложение было сделано» президенту США Дональду Трампу относительно перспективы перемирия между Израилем и Ираном. Однако Трамп быстро отверг комментарий Макрона, заявив, что французский президент «всегда ошибается».

    В среду Макрон также призвал прекратить удары по гражданским и неядерным объектам. По данным французской администрации, президент выразил обеспокоенность эскалацией, отметив, что израильские удары все чаще затрагивают цели, не связанные с иранскими ядерными и баллистическими программами. Несмотря на призывы к сдержанности, дипломатические усилия европейских стран пока не нашли отклика в Вашингтоне и Иерусалиме.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать безопасность после недавних ударов по Ирану.

    Макрон пообещал поддержать Тель-Авив в случае ответа Ирана на действия Израиля.

    Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    18 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что обсудил с Путиным посредничество по Ирану и Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

    По словам Трампа, разговор произошел накануне, передает ТАСС. В ходе беседы российский лидер предложил США свою помощь как посредника для налаживания диалога с Тегераном. Трамп подтвердил журналистам, что Путин действительно выступил с подобной инициативой.

    «Я с ним вчера беседовал. Он действительно предложил посредническую помощь с Ираном», – заявил Трамп в Белом доме. Американский президент также подчеркнул, что призвал Путина уделить первоочередное внимание посредничеству в отношениях между Россией и Украиной.

    Трамп добавил, что предложил сначала рассмотреть возможность посредничества по вопросам России и Украины, а затем уже возвращаться к ситуации вокруг Ирана, если это потребуется.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Кремль ранее сообщил о готовности России выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.

    Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.


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    18 июня 2025, 18:59 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

    Трамп заявил о сохранении возможности переговоров между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Ирана поддерживают контакт с Вашингтоном и выразили готовность приехать на переговоры.

    О том, что время для переговоров между США и Ираном еще не ушло, сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, глава американской администрации подчеркнул: «Ничего не слишком поздно». По его словам, иранская сторона поддерживает контакты с Вашингтоном.

    Трамп заявил, что иранцы «даже предложили прибыть [на переговоры] в Белый дом». Американский президент не уточнил, обсуждается ли возможность нанесения военных ударов по Ирану, отказавшись отвечать на соответствующий вопрос журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обсуждал вероятность участия США в войне против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Трамп также рассматривал возможность присоединения США к израильской военной операции против Ирана.

    Американский президент заявил, что США не планируют устранение аятоллы Али Хаменеи, однако считает необходимой его капитуляцию.

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    18 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Израильский министр обороны сообщил об уничтожении иранского штаба

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевому штабу внутренней безопасности Ирана, действия против режима аятолл продолжаются.

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, передает ТАСС.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг».

    Он подчеркнул, что действия против иранских властей не завершены. Кац также отметил, что Израиль продолжит разрушать символы власти и наносить удары по аятоллам везде, где это возможно. По его словам, атаки на объекты режима будут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля. Ситуация между Ираном и Израилем остается критической, а Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран. Израильские ВВС утром в среду атаковали более 40 военных объектов на западе Ирана, среди которых были склады, связанные с ракетным вооружением.

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    18 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Израиль начал третью волну авиаударов по Ирану за день

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские ВВС проводят третью за день волну ударов по Ирану, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Силы противовоздушной обороны Ирана отражают удары Израиля по Тегерану, передает ТАСС со ссылкой на Mehr.

    «Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана», – сообщил Дефрин.

    Он заявил, что операция сосредоточена на западной части Ирана, где самолеты атакуют пусковые установки и склады с ракетами класса «земля – земля». По словам Дефрина, целью авиаударов являются иранские военнослужащие, которые пытаются повторно получить доступ к ранее пораженным объектам и извлечь боеприпасы.

    «Наше послание им ясное: «Если вы попытаетесь восстановить свой террористический потенциал в регионе, по вам будет нанесен удар», – сказал Дефрин.

    Он подчеркнул, что удары по ракетной инфраструктуре Ирана позволят Израилю сохранять оперативную свободу до полного достижения целей войны. Он отметил, что операция продлится столько, сколько потребуется для ликвидации экзистенциальной угрозы, как определено политическим руководством Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну. Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и изменить правящий режим в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 00:23 • Новости дня
    Москва договорилась с Израилем о безопасности россиян на АЭС «Бушер» в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы заключили контракт на строительство ещё двух блоков. Работы идут, наши специалисты находятся на площадке, это свыше 200 человек. Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Позднее Путин уточнил, что «общая численность» специалистов вместе «командированными» может достигать и 600 человек. «И мы не уходим», – сказал он.

    Путин отметил «добрые отношения» с Ираном и «достаточно высокий уровень доверия». Он заявил, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем, передает ТАСС.

    Ранее Россия предлагала Ирану проекты в области противовоздушной обороны, но Тегеран не проявил особого интереса, сказал он.

    Напомним, Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

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    18 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп не исключил переговоров с Тегераном и смены власти в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Окончательное решение по действиям в отношении Ирана пока не принято, возможность переговоров с Тегераном остается открытой, заявил президент США Дональд Трамп, при этом не исключив смены власти в Иране.

    Трамп, отвечая на вопрос от том, закрыта ли дверь для переговоров с Ираном по его ядерной программе, заявил: «Нет». Глава Белого дома отметил, что не может допустить появления у Ирана ядерного оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    По его словам, иранские власти находились в нескольких неделях от получения такого оружия, и теперь могут подписать новое соглашение. «Я думаю, они хотят подписать его», – отметил Трамп.

    Он также сообщил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для возможной сделки. «Нет, это просто то, о чем говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю», – подчеркнул президент.

    Главу государства также спросили, допускает ли он смену власти в Иране. «Разумеется, может произойти все что угодно», – ответил Трамп. Он добавил, что заключить сделку по ядерной программе сейчас сложнее, чем раньше, однако возможность для этого сохраняется.

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    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну. Израиль может попытаться не только полностью лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и изменить правящий режим в Тегеране.

    Комментарии (2)
    18 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Полиция Ирана подтвердила удар Израиля по штаб-квартире в Тегеране

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Израиля на штаб-квартиру иранской полиции в Тегеране были повреждены здания и получили ранения несколько сотрудников, сообщили в Главном полицейском управлении Ирана.

    Полиция Ирана подтвердила, что штаб-квартира Главного полицейского управления в Тегеране подверглась удару со стороны Израиля, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении полиции отмечается, что в результате атаки были повреждены здания вокруг центрального штаба, а несколько сотрудников получили ранения.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, обвинив его в разработке тайной военно-ядерной программы, которая, по мнению израильских властей, приближается к завершению. Израильские силы наносили удары по атомным объектам, военному руководству, физикам-ядерщикам, авиабазам, средствам ПВО и ракетным комплексам.

    Иран категорически отрицает наличие военной составляющей в своем атомном проекте и отвечает на удары ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. В Тегеране заявляют, что их удары нацелены на военные и военно-промышленные объекты Израиля. Однако отмечается рост числа попаданий в жилые здания и увеличение числа жертв среди гражданского населения с обеих сторон.

    Израильские власти сообщили, что в результате иранских атак погибло более 20 человек, а более 600 получили ранения. В Иране же, по данным Минздрава, число погибших превысило 220, а пострадавших – 1,8 тыс. человек. Посол Ирана в России Казем Джалали уточнял, что среди погибших – около 300 мирных жителей.

    Ранее воздушно-космические силы КСИР атаковали объекты военной разведки Израиля и штаб-квартиру Моссада.

    В ходе ракетного удара по Израилю вечером в среду применялась двухступенчатая баллистическая ракета нового поколения.

    Израильский министр обороны ранее сообщил об уничтожении иранского штаба.

    Эксперты предрекли затяжной характер войны между Израилем и Ираном.

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    19 июня 2025, 03:00 • Новости дня
    Заседания СБ ООН по Ирану и Украине запланированы на 20 июня

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу СБ ООН проведет два заседания – по конфликту Ирана и Израиля, а также по ситуации на Украине, сообщило председательствующее в Совбезе в июне постпредство Гайаны.

    На 17.00 мск запланировано заседание, которое соберется по запросу Тегерана. Заседание, посвященное Украине, проведут в 22.00 мск, передает ТАСС.

    13 июня Россия на заседании Совета Безопасности ООН выразила обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке и последствиями ударов Израиля по иранским ядерным объектам. Москва призвала Совет Безопасности ООН дать однозначную правовую и политическую оценку действиям Израиля.

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    18 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В МАГАТЭ указали на угрозу радиоактивного загрязнения при ударе по АЭС в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Удар по иранской АЭС «Бушер» может спровоцировать большее радиоактивное загрязнение территории, чем ядерный взрыв, заявил заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

    Чудаков на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что ни одна атомная станция в мире не защищена от военных атак. По его словам, современные ракеты способны пробить защитные контайнменты гермообъема, что может привести к радиоактивному загрязнению, передает РИА «Новости».

    «То есть по атомной энергетике бить нельзя. Если ты будешь стрелять ракетами по реакторам, то ты получишь загрязнение территории. Ядерного взрыва не получишь. Инциденты с реактивностью исключены проектами», – пояснил он.

    Чудаков указал, что, в отличие от ядерной бомбы, атомный реактор взорваться не может, однако разрушение может привести к еще большему загрязнению, чем от ядерного взрыва.

    Чудаков также подчеркнул, что контайнмент станции предназначен для защиты от внутренних аварий, но не способен противостоять военным ударам. АЭС «Бушер» ранее уже подвергалась атаке во время ирано-иракской войны, тогда иракская ракета пробила оболочку станции, но топлива в реакторе еще не было, поскольку строительство было незавершенным и приостановленным, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по ядерным объектам Ирана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на территории иранского атомного объекта в Натанзе выявлено небольшое радиоактивное загрязнение, но непосредственная опасность для жителей и экологии отсутствует.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 10:07 • Новости дня
    Нетаньяху пообещал ответить Ирану на ракетный удар по больнице

    Нетаньяху пообещал ответить Ирану за атаки по гражданскому населению

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля пообещал, что Тегеран понесет ответственность за пуски ракет по гражданским объектам страны и удару по больнице «Сорока».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Иран ответит за ракетные пуски по гражданскому населению, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Иран выпустил ракеты по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве и по гражданскому населению в центральной части Израиля.

    «Мы взыщем полную цену с тиранов в Тегеране», – написал Нетаньяху в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В результате обстрела пострадали более 30 человек, сообщает служба скорой помощи Израиля.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля.

    Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

    Накануне израильские ВВС провели за день три волны ударов по Ирану.

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    18 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    Иран опроверг прибытие своих переговорщиков в Оман

    МИД Ирана опроверг прибытие переговорщиков в Оман

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран опроверг появившиеся сообщения о визите своих переговорщиков в Оман, указав на несоответствие этой информации действительности.

    МИД Ирана опроверг информацию о прибытии делегации переговорщиков в Оман, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение иранского агентства IRNA. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: «В ответ на запрос агентства IRNA официальный представитель МИД Ирана отверг публикацию агентства Reuters о прибытии иранской переговорной делегации в столицу Омана, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности».

    В иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сообщения некоторых зарубежных СМИ о визите переговорщиков не имеют под собой оснований. Оман традиционно выступает площадкой для дипломатических контактов по различным региональным вопросам, однако иранская сторона в данном случае опровергла любые визиты своих представителей.

    В среду пресс-служба верховного лидера Ирана анонсировала обращение Али Хаменеи к нации. В послании Хаменеи предупредил о тяжелых последствиях для США, если Вашингтон решит поддержать Израиль в конфликте против Исламской республики.

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