Пушков предрек 130 долларов за баррель нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Пушков: Перебои с поставками нефти через Персидский залив взвинтят цены

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, пока мало кто задумывается об этом рычаге в руках Ирана, но он нсть и Иран рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Индийским океаном, а йеменские хуситы подумывают о перекрытии Бад-эль-Мандебского пролива, ведущего из Индийского океана в Красное море и к Суэцкому каналу.

«В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх. <...> Даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив в условиях войны приведут к существенному росту мировых цен на нефть. По прогнозам, до 110 или даже до 130 долларов за баррель», – написал Пушков в Telegram-канале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на нефть марки Brent в пятницу утром поднялись выше 78 долларов за баррель на фоне ударов Израиля по Ирану.