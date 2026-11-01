Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану

Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану

Tекст: Ольга Иванова

По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».

Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.

В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.

В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.