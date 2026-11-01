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Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану
Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану
Иранская сторона продолжает консультации с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».
Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.
В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.
В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.