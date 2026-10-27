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Хуситы заявили о нанесении удара ракетами по зданию Минобороны Саудовской Аравии
Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию Минобороны в Эр-Рияде
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
«Йеменские вооруженные силы атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде баллистической ракетой», – приводит ТАСС заявление представителя хуситов.
По словам Сариа, запущенная повстанцами ракета успешно поразила заданную цель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.
В тот же день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении направленных на королевство трех баллистических ракет и четырех беспилотников.
В субботу аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда ракету.