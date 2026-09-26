  • Новость часаСилы ПВО сбили 11 направлявшихся к Москве дронов ВСУ
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    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    49 комментариев
    26 сентября 2026, 04:43 • Новости дня

    Пезешкиан сообщил о здоровье верховного лидера Ирана Хаменеи

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил, что у верховного лидера нет проблем со здоровьем и они дважды встречались, проводя в беседах долгие часы.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «не имеет никаких конкретных проблем со здоровьем или иных сложностей», – сообщил президент республики Масуд Пезешкиан в интервью CBS News.

    По его словам, они дважды встречались, причем одна из встреч длилась более семи часов, и всё это время они сидели, периодически меняя позу.

    «С медицинской точки зрения он абсолютно здоров. Услышьте это от меня как от врача и примите как факт: никаких проблем у него нет», – заявил Пезешкиан, добавив, что полученные им травмы лица и ног уже зажили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. В августе президент США заявлял, что у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела.

    В конце августа Хаменеи призвал исламские страны объединиться против США и Израиля.

    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

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    23 сентября 2026, 11:06 • Новости дня
    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов

    Война с Ираном лишила США дронов и самолетов почти на 4 млрд долларов

    США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский портал TWZ на основе докладов Пентагона и Конгрессу подсчитал, что война с Ираном привела к масштабным потерям беспилотников и самолетов США и поставила под вопрос готовность Вашингтона к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Два доклада правительства США раскрыли масштабы урона, который Иран нанес авиационному парку Пентагона почти за семь месяцев войны, сообщает TWZ. Речь идет о данных инспектора Минобороны по операции Epic Fury и Бюджетного управления Конгресса, к которым аналитики добавили сообщения OSINT-сообщества и собственный мониторинг до 18 сентября.

    Наибольшие потери пришлись на ударные дроны MQ-9 Reaper: по данным The Washington Post и открытых источников, уничтожены или утрачены не менее 47 аппаратов – около четверти довоенного парка, что по расчетам CBO тянет более чем на 1,4 млрд долларов. Также потерян дорогой разведывательный БПЛА MQ-4C Triton, был сбит дрон MQ-1, при этом производитель MQ-9A уже завершил выпуск этих аппаратов, а более новые версии признаются Пентагоном слишком дорогими.

    Среди пилотируемой техники наибольший урон понесли танкеры KC-135 Stratotanker, часть которых уничтожена или повреждена, а также истребители F-15E Strike Eagle, один из которых был сбит над Ираном, и несколько – повреждены при ракетном ударе по базе в Иордании. Самой дорогой единичной потерей стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry, фактически уничтоженный на базе в Саудовской Аравии и подлежащий замене на E-7A Wedgetail стоимостью около полумиллиарда долларов.

    По оценке CBO, к началу августа потери составляли около 1,9 млрд долларов в ценах 2026 года, однако при полной замене всех утраченных платформ современными аналогами счет уже шел на 3,3 млрд, а с учетом последующих инцидентов и ремонта поврежденных машин сумма может превысить 4 млрд. В отдельную строку включена утрата ключевой РЛС ПРО THAAD AN/TPY-2, одной из восьми таких станций у армии США.

    Оба правительственных отчета указывают, что интенсивное применение систем ПРО Patriot, THAAD, а также ракет SM-3 и SM-6 привело к расходу примерно от половины до двух третей их запасов, восстановление которых, по оценке CBO, займет не менее пяти лет даже при наращивании производства. На этом фоне ряд американских военачальников предупреждают, что война с Ираном ослабляет сдерживание Китая, располагающего гораздо большим арсеналом ракет и способным быстрее восполнять свои запасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле иранские военные сообщили, что ПВО страны сбила американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-11 Raven. В июне вооруженные силы Ирана заявили о сбитом в провинции Бушер американском ударном беспилотнике MQ-9 Reaper. В мае американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США потеряли пятую часть парка дронов MQ-9 Reaper в результате действий Ирана.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    25 сентября 2026, 10:03 • Новости дня
    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию

    NYT сообщила о планах Франции отправить военных защищать Саудовскую Аравию

    Франция решила отправить военных в Саудовскую Аравию
    @ Michel Euler/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Париж перебросит воинский контингент на саудовскую территорию для обеспечения безопасности стратегически важных нефтяных месторождений на фоне регулярных обстрелов.

    Власти европейского государства намерены оказать военную поддержку Эр-Рияду в охране инфраструктуры, пишет The New York Times. Иностранные солдаты помогут обезопасить энергетические объекты королевства.

    Регулярные удары по саудовским городам на побережье Красного моря со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, создают серьезную угрозу. Эти нападения ополченцев уже привели к усилению давления на глобальные поставки нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы-хуситы атаковали инфраструктуру нефтяной компании Aramco в Саудовской Аравии.

    Поддерживаемые Ираном бойцы захватили стратегический порт Моха для блокировки Красного моря. В связи с этими нападениями Пакистан направил Тегерану требование обуздать своих йеменских союзников.

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    23 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Reuters: Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ормузском проливе неизвестным снарядом атаковали торговое судно, в результате чего на борту вспыхнул пожар, а двое моряков получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, в корабль попал неустановленный снаряд.

    В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж успешно эвакуировали, однако два человека получили ранения.

    Название пострадавшего судна, порт его приписки и точные координаты места происшествия пока не раскрываются.

    Двумя днями ранее при обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка.

    В тот же день неизвестные снаряды атаковали судно для перевозки сжиженного газа.

    До этого экипаж другого обстрелянного танкера потушил пожар на борту.

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    23 сентября 2026, 16:16 • Новости дня
    Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Минздрав: Израильские удары унесли жизни четырех палестинцев в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильские военные нанесли три прямых удара по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе, что привело к гибели четырех жителей палестинского полуэксклава, сообщил директор отдела информации Минздрава Газы Захер аль-Вахиди.

    «Четыре палестинца погибли сегодня в результате израильских ударов по Хан-Юнису и Дейр эль-Балахе», – приводит РИА «Новости» слова Захера аль-Вахиди.

    Ранее Армия обороны Израиля проинформировала об атаках по Хан-Юнису. Целью операции ЦАХАЛ называлась ликвидация руководителя финансового отдела палестинского движения ХАМАС.

    Напомним, израильские военные ликвидировали главу финансового отдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа.

    Неделей ранее армия Израиля нейтрализовала двух высокопоставленных боевиков в районах Хан-Юниса и Газы.

    В начале сентября израильские силы нанесли точечный удар по командиру снайперского подразделения группировки.

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    23 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном без языка силы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исламская Республика открыта для переговоров с американским руководством, однако категорически не приемлет давления и угроз, сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава государства обозначил позицию страны по отношению к Соединенным Штатам, передает РИА «Новости». «Трамп и те, кто хочет заниматься разбоем в отношении Ирана, должны знать, что мы готовы к диалогу, но не приемлем язык силы», – сказал Пезешкиан.

    Официальное открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в Нью-Йорке 8 сентября. Традиционная неделя высокого уровня включает общие прения, которые проходят с 22 по 26 сентября, а также состоятся 28 сентября.

    Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Дональда Трампа встретиться с Масудом Пезешкианом на полях Генассамблеи ООН.

    Летом американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня между государствами.

    До этого президент Ирана выразил намерение соблюдать договоренности по урегулированию конфликта при условии снятия санкций.

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    23 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Пезешкиан: Иран говорит «нет» ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранское руководство принципиально отказывается от разработки ядерного арсенала, однако настаивает на праве развивать мирные технологии, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    Пезешкиан исключил возможность создания ядерного оружия, передает РИА «Новости». Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он подчеркнул мирный характер национальной атомной программы.

    «Иран не считает, что ядерное оружие обеспечит безопасность... Мы четко заявляем: нет ядерному оружию, нет запрету на знания в ядерной сфере», – отметил политик.

    Иранский лидер добавил, что проблему атома невозможно решить силовыми методами на поле боя. По его словам, окончательно урегулировать данный вопрос можно исключительно путем заключения соответствующего дипломатического соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Пезешкиан призвал завершить конфликт на Ближнем Востоке на выгодных условиях. В июне Тегеран взял на себя обязательство отказаться от разработки ядерного оружия по условиям меморандума с Вашингтоном.

    Годом ранее иранский лидер уже отвергал стремление к получению военного атома с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 06:51 • Новости дня
    Макрон: Власть в Иране не сменить бомбардировками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки сместить иранское руководство с помощью бомбовых налетов не будут иметь успеха, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Я не считаю реализуемой смену власти путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, потому что он не работает», – сказал Макрон, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в последние десятилетия Франция уже несколько раз совершала эту ошибку.

    При этом французский лидер заявил, что важно не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретились с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого иранские военные сообщали о планах США начать новую войну.

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    23 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Иранский посол высоко оценил темпы военного сотрудничества с Россией

    Посол Ирана Джалали заявил о стремительном развитии военного сотрудничества с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран доволен темпами военного взаимодействия с Москвой, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Тегеран высоко оценивает темпы развития военного взаимодействия с Москвой, передает ТАСС.

    По словам Казема Джалали, двусторонние связи стремительно расширяются в политической, экономической и оборонной сферах, опираясь на ранее заключенные соглашения.

    «Отношения Ирана и России развиваются в разных сферах, как в экономической и политической, так и военной. По сравнению с прошлым взаимодействие расширяется еще быстрее», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в текущем противостоянии с США Иран полагается исключительно на собственный потенциал и внутреннюю мощь.

    Отвечая на вопрос об использовании опыта специальной военной операции, посол добавил, что любое участвующее в конфликтах государство анализирует и применяет полученные знания. Кроме того, дипломат выразил надежду на скорую встречу главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт.

    Главы министерств иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Аббас Аракчи обсудили эскалацию в Персидском заливе.

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко провел переговоры с послом Исламской республики Каземом Джалали.

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    23 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ ликвидировал главу финотдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана в Хан-Юнисе

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу финансового отдела палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа, сообщили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

    Ликвидация произошла в Хан-Юнисе, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху и Кац в совместном заявлении высоко оценили действия ЦАХАЛ, отметив точную операцию и решительные действия по нейтрализации боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе.

    В начале месяца израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа.

    Летом Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.

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    24 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Иранские авиакомпании полностью отменили все рейсы в ОАЭ

    ISNA: Иранские авиакомпании полностью отменили рейсы в ОАЭ с 24 сентября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские авиакомпании полностью прекратили выполнение всех авиарейсов в Объединенные Арабские Эмираты с полуночи 24 сентября, сообщило агентство ISNA.

    Авиакомпании Ирана отменили все авиарейсы в ОАЭ, передает РИА «Новости» со ссылкой на ISNA. Причины такого решения и источник информации не раскрываются.

    «С минувшей полуночи все рейсы иранских авиалиний в ОАЭ отменены», – говорится в сообщении.

    Актуальный статус перелетов между странами до момента отмены также остался без комментариев. Приостановка авиасообщения произошла на фоне недавних заявлений американских властей.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал, что с 23 сентября иранские перевозчики лишатся возможности осуществлять полеты. Из-за введенных санкций им будет отказано в наземном обслуживании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан полностью прекратил обслуживание рейсов иранских авиакомпаний из-за новых американских санкций.

    Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов заморозили все экономические контакты с Тегераном. А американское руководство запланировало систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

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    24 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Минобороны Израиля сняло судимость с убившего палестинца солдата

    Ynet: Глава Минобороны Израиля Кац снял судимость с убившего палестинца солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац официально снял судимость с военнослужащего Элиора Азарии, ранее осужденного за непреднамеренное убийство палестинца, пишет портал Ynet.

    Кац подписал приказ о снятии судимости с военнослужащего ЦАХАЛ Элиора Азарии, передает ТАСС со ссылкой на Ynet. В 2017 году он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за непреднамеренное убийство палестинца.

    Президент Израиля Ицхак Герцог 19 сентября принял решение о помиловании военного на основании официального запроса Каца. При этом начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного шага, отмечают журналисты.

    В марте 2016 года Азария выстрелил в вооруженного ножом палестинца, напавшего на солдат в городе Хеврон. Нападавший к тому моменту уже был ранен и неподвижно лежал на земле.

    Правозащитники опубликовали видеозапись, где запечатлено, как израильский солдат «стреляет в голову обезвреженному палестинцу».

    В начале марта 2018 года Азария досрочно вышел на свободу по решению Военного совета после отбытия двух третей срока. Изначально прокуратура требовала для него от трех до пяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Эяль Замир выступал против планов правительства по полной оккупации сектора Газа.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил произвол в отношении жителей Западного берега реки Иордан.

    Бывшие израильские генералы потребовали от властей остановить насилие поселенцев против палестинцев.

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    24 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига договорились продолжить контакты для предотвращения эскалации напряженности после июльской атаки на иранское судно в Каспийском море.

    Аракчи и Сибига договорились о поддержании контактов, передает РИА «Новости». Встреча дипломатов состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    «Министры иностранных дел двух стран также подчеркнули необходимость сохранения каналов связи между двумя странами... Обменявшись мнениями по поводу развития ситуации в Европе и Западной Азии, они также договорились продолжить контакты для того, чтобы не допускать любого рода эскалацию напряженности в отношениях», – заявили в МИД Ирана.

    По информации ведомства, стороны обсудили двусторонние отношения и способы урегулирования различных вопросов. Особое внимание было уделено инциденту в Каспийском море. Напомним, 25 июля Украина атаковала иранское торговое судно, в результате чего погиб один моряк, а еще один получил ранения.

    Ранее власти Киева гарантировали Тегерану прекращение атак на иранские торговые суда.

    Иранское руководство продолжило требовать от украинской стороны выплаты компенсации за июльский инцидент.

    Иран отказался от планов ответных ударов по украинской территории после официальных извинений.

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    25 сентября 2026, 00:56 • Новости дня
    Колумбия разорвала дипломатические отношения с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство Колумбии официально прекратило дипломатические связи с Ираном из-за угроз национальной безопасности и предполагаемой поддержки терроризма со стороны Тегерана, сказано в заявлении МИД страны.

    «Министерство иностранных дел от имени правительства Колумбии сообщает, что по состоянию на 19 сентября 2026 года оно официально разорвало дипломатические отношения с Исламской Республикой Иран. Это суверенное решение отвечает основным принципам, определяющим внешнюю политику правительства в области национальной и общенациональной безопасности», – сказано в представленном на сайте МИД Колумбии документе.

    В ведомстве пояснили, что шаг стал ответом на предполагаемые связи Тегерана с международными террористическими и наркотеррористическими группировками. Также Богота учла задокументированные факты нарушения прав человека иранским правительством на колумбийской территории.

    Дополнительными причинами названы нападения на страны вне ближневосточного конфликта, блокада Ормузского пролива и препятствование работе МАГАТЭ.

    В МИД подчеркнули, что эти действия полностью подорвали доверие Колумбии к Ирану.

    Разрыв дипломатических связей не затронет консульские отношения, которые продолжат функционировать в соответствии с Венскими конвенциями. Колумбийская дипломатия намерена жестко пресекать любое внешнее вмешательство и защищать суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес в санкционный список 27 авиакомпаний из Ирана и пообещал новые санкции за поддержку Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент объявил о переходе конфликта с Ираном в финальную стадию.

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    25 сентября 2026, 04:35 • Новости дня
    Нетаньяху при выступлении в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Нетаньяху в ООН потрясал пейджером и хвалил ЦАХАЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в Организации Объединенных Наций заявил, что никогда такое маленькое государство не сражалось так отважно, как Армия Израиля, которая с помощью пейджеров в 2024 году атаковал «Хезболлу».

    «В течение последних трех лет наши героические солдаты вели войну на семи фронтах. Знаете ли вы другую страну размером с Нью-Джерси, способную воевать три года на семи фронтах? <...> Они организовали войну, чтобы стереть нас с лица земли. Вместо того чтобы рухнуть, мы нанесли сокрушительный удар всем им с нашими замечательными американскими друзьями и уничтожили иранскую армию и ядерные объекты», – приводит его слова портал YNet.

    Нетаньяху взял пейджер и сказал: «Израиль нанес удар по ХАМАС, мы нанесли удар по «Хезболле». Помните пейджеры?», – сказал Нетеньяху, подняв над головой едва заметный в кулаке коробок.

    Напомним, что 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи, в результате которых погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения. Нетаньяху признал, что именно он одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста. Jerusalem Post сообщала, что Нетаньяху совершит шестичасовой визит в США. Делегации нескольких стран ушли с заседания ООН перед выступлением Нетаньяху.


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