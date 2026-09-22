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Рубио не исключил возможности встречи Трампа с президентом Ирана
Рубио заявил о готовности Трампа встретиться с президентом Ирана в ООН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент США Дональд Трамп не исключает возможность встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в рамках работы Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
«Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивное», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский президент выразил готовность встретиться с иранским лидером на полях Генассамблеи ООН.
До этого Дональд Трамп запланировал переговоры с главами стран Персидского залива для обсуждения ситуации вокруг исламской республики.
В начале сентября Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку Тегерана в условиях американского давления.