В Швеции созрело восстание против засилья ЛГБТ

Tекст: Станислав Лещенко

В Швеции скандал – опубликовано открытое письмо, адресованное членам управляющего совета Шведской церкви. Письмо подписали 126 рукоположенных священников, восставших против требования обязать их «венчать» геев и лесбиянок (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России).

Здесь стоит напомнить предысторию. После того как в Швеции несколько десятилетий назад восторжествовали «прогрессивные силы», они начали ломать об колено три самых консервативных института, в которых они видели наибольшую угрозу для своих «идеалов» – армию, полицию и церковь. Шведскую церковь в итоге довели до того, что в марте 2022 года ее епископы подписали совместное заявление о том, что их «общая цель» – чтобы все священники «добровольно и с радостью венчали все пары, независимо от пола». Однако на практике, как выяснили местные СМИ, только четверо из тринадцати епископов на практике требуют от кандидатов в священники готовности венчать однополые пары. Остальные девять принимают рукоположение и тех, кто отказывается это делать.

Другими словами, в церкви оказалось немало тихих «саботажников», по мере сил препятствующих полному торжеству Содома. В апреле 2026 года епископы пошли дальше, опубликовав документ «Пути вперед – о венчании и однополых отношениях». В этом документе содержится целый набор мер для «убеждения» священников с традиционными взглядами: в частности, их предлагается направить на практику в «ЛГБТ-дружественные» приходы, заставлять проходить специальные курсы и «терапию». Критики немедленно окрестили эти предложения «терапией по перевоспитанию» и сравнили их с практиками, которые в демократических странах вообще-то запрещены законом.

В конце концов, группа политиков (членов шведской социал-демократической партии, Партии центра, «Зеленых» и Левой партии), связанных с церковными делами, подготовила законодательную инициативу под названием «Венчание и брак». Суть предложения заключается в том, чтобы у Шведской церкви был только один взгляд на брак – «гендерно-нейтральный», без различия по полу венчающихся. Это означало бы, что священники, придерживающиеся традиционного взгляда на брак как союз мужчины и женщины, больше не смогли бы отказаться от венчания однополых пар.

Газета Svenska Dagbladet назвала эту инициативу «политической атомной бомбой», способной расколоть церковь. А 126 священников – подписантов письма требуют отклонить эту инициативу.

Авторы письма и его подписанты настаивают на том, чтобы сохранить порядок, действующий с 2009 года: священники имеют право не проводить «свадебные церемонии» для гомосексуалистов и лесбиянок в том случае, если это противоречит их личным убеждениям. Правда, если «письмо 126» и является бунтом, то бунт этот осторожный, можно даже сказать, бунт на коленях.

При том могуществе, которое получило в Швеции ЛГБТ-лобби, вызвать на себя его гнев – серьезный риск.

На тебя могут навесить клеймо «гомофоба» и сломать тебе жизнь и карьеру. Поэтому священники, подписавшие письмо, заранее «стелют соломку»: всячески подчеркивают, что они не против геев и что у всех у них есть «родственники, друзья, коллеги и прихожане, которые являются ЛГБТ-людьми».

Эта осторожность вполне объяснима, о чем свидетельствует следующая история. В июне 2026 года власти Швеции выделили более 1 млн крон неправительственной организации Rainbow Riots – на «продвижение положительного образа ЛГБТ-людей среди подрастающего поколения». Мужчины, состоящие в этой организации, разъезжают по всей Швеции и, переодевшись в женскую одежду, читают сказки маленьким детям в библиотеках и детских садах.

Многие шведы в социальных сетях называют эту деятельность «мерзостью», «извращением» и называют тех, кто ею занимается, «педофилами» и «насильниками». В ответ глава Rainbow Riots Петер Валленберг строчит доносы в полицию. Всего он составил свыше двухсот доносов, обвиняя авторов неприятных ему комментариев в «разжигании ненависти».

Эти доносы привели к многочисленным судебным разбирательствам и обвинительным приговорам. Первые из них были вынесены в мае 2025 года: четыре человека были признаны виновными в «разжигании ненависти к дрэг-артистам» и оштрафованы на крупные суммы. Так, 61-летнего мужчину приговорили к штрафу в 27,2 тыс. крон (более 230 тыс. российских рублей). К марту 2026 года общее число обвинительных приговоров по таким делам достигло двадцати, четыре из них подтверждены апелляционным судом.

Однако 126 священников, даже рискуя получить неподъемные штрафы, настаивают на том, что если принудить всех пасторов венчать геев, то это может разорвать экуменические связи с другими церквями, как за рубежом, так и внутри Швеции. Подписанты подчеркивают, что лично знают многих священников, которые придерживаются традиционного взгляда на брак, но при этом «чисто и ясно проповедуют Слово Божье, правильно управляют таинствами и намерены встречать всех людей с уважением».

В письме подчеркивается:

«Все люди, в том числе священники, страдают, когда их принуждают к тому, что они считают неправильным. Как бы мы ни хотели служить приходу и как бы ни любили людей, принуждение влияет на наше общее состояние – а священники, которые плохо себя чувствуют, не могут быть добрыми пастырями и проповедниками».

Подписанты предупреждают, что, если ЛГБТ-лобби окончательно подомнет под себя Шведскую церковь, от нее отшатнутся многие, в том числе и молодежь – они больше не будут видеть в ней своего «дома». В письме содержится просьба о том, чтобы священников-традиционалистов оставили в покое, чтобы позволили им спокойно служить, не рискуя быть заклейменными в качестве нелояльных или неудобных. «Мы хотим работать для общества, где люди осмеливаются говорить открыто, слушают друг друга и могут не соглашаться без страха», – настаивают священники. По их мнению, даже и самим геям не будет очень уж приятно, если их станет «венчать» священник, которого заставили это делать насильно.

В письме содержится признание, что его подписантов могло быть значительно больше, но многие просто побоялись поставить свою подпись – «из страха, что они или их семьи столкнутся с репрессиями». Другими словами, люди опасаются, что их подвергнут травле за «гомофобию» и лишат сана.

Авторы послания подчеркивают: «Молчание – не всегда согласие, оно может быть основано на страхе, и тогда вы не получите правдивой картины реальности». На данный момент окончательное решение по законопроекту «Венчание и брак» еще не принято. Церковный совет должен рассмотреть его в ближайшие месяцы. Вопрос о том, услышат ли церковные лидеры призыв 126 священников-бунтарей, остается открытым.

Стоит заметить, что хотя бы детей в Швеции все же пытаются защитить от пропаганды гомосексуализма. В сентябре 2025 года одно из муниципальных дошкольных учреждений города Кальмар решило провести тематическую неделю, посвященную «правам секс-меньшинств». В программе значились «творческие занятия» на эту тему, а также «прайд-парад». В ходе «прайд-парада» детей заставили под музыку и с размахиванием радужных флажков прошагать кругом по двору их садика, имитируя «взрослые» гей-парады.

После этого один из отцов подал жалобу омбудсмену Эрику Нюманссону. Разбирательство длилось много месяцев, пока наконец Нюманссон не признал жалобу отца вполне обоснованной. Омбудсмен сослался на шведскую Конституцию, гарантирующую право каждого не быть принужденным против своей воли к участию в каких-либо собраниях или демонстрациях. Он призвал дошкольные учреждения «воздерживаться от организации таких мероприятий для детей, которые могут быть восприняты как демонстрации или иные формы выражения мнений». В итоге министерству образования пришлось предписать детским садикам воздерживаться от «прайд-парадов».

Постановление омбудсмена Нюманссона и приказ Минобразования вызвали негодование шведских геев. Председатель Конфедерации ЛГБТ-сообществ Швеции (RFSL) Ловис Браде заявила, что знакомство детей с ЛГБТ-ценностями – это не промывка мозгов, а «естественная часть воспитательного процесса, такая же, как обучение правилам дорожного движения или вежливости».

Тем более что позиции гей-лобби в государственных структурах весьма сильны. Так, недавно министерство гражданской обороны Швеции призвало своих сотрудников принять участие в ежегодном «общенациональном» гей-параде. Высшие чины министерства постановили выделить для этого не менее двух сотрудников от каждого департамента. Сотрудники министерства были возмущены, но открыто протестовать не решились.

«Это против Конституции. Но мало кто осмеливается открыто выразить свои мысли, не говоря уже о том, чтобы заявить об этом начальству»,

– анонимно заявил СМИ один из работников министерства гражданской обороны.

Однако при нынешних демографических тенденциях Швеция все равно рано или поздно вернется к традиционализму. Недавно правительство заказало социологический опрос, в ходе которого изучались настроения посетителей курсов шведского языка для иммигрантов. Почти половина (48%) тех участников опроса, которым хватило смелости вообще ответить на этот вопрос, считают гомосексуальность неприемлемой. Точный результат вызывает сомнения, поскольку на него ответили менее четырех из десяти опрошенных – мигранты знают, сколь сурово шведское государство относится к «гомофобии».

Другой опрос, проведенный в этом году в одном из иммигрантских гетто Стокгольма, показал, что лишь около шести из десяти его жителей считают, что в их районе можно открыто жить с гомосексуальными наклонностями. А поскольку доля мигрантов и их потомков в шведском обществе неуклонно растет, можно предположить, что сторонники геев рано или поздно окажутся в меньшинстве.