Tекст: Елизавета Шишкова

Глава внешнеполитического ведомства выступил на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», передает ТАСС.

«Западное медиапространство, западная индустрия в этой сфере, в том числе в сфере развлечений, долго и настойчиво готовили население своих стран к восприятию любых, даже самых безумных антироссийских клише и фантазий», – отметил дипломат.

По его словам, эта работа продолжается до сих пор и уже принесла свои плоды в виде воспитанной в нужном ключе значительной части общества. При этом министр подчеркнул, что среди граждан недружественных стран появляются люди, задающие властям неудобные вопросы.

В частности, общественность интересуется причинами замалчивания фактов украинского терроризма против мирного населения российских городов. В качестве примера спикер привел трагедию в Старобельске, где жертвами атаки на студенческое общежитие стали 20 молодых людей.

Министр добавил, что этот инцидент не вызвал осуждения со стороны правительств и международных структур. Западные средства массовой информации также полностью проигнорировали данное событие в своих новостных сводках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об игнорировании западными странами теракта в Старобельске.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал полное отсутствие реакции Запада на эту трагедию.

Позже глава российского внешнеполитического ведомства указал на консолидацию западного мира против Российской Федерации.