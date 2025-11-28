Лундгрен вспомнил, как отправил Сталлоне в больницу на съемках «Рокки IV»

Tекст: Катерина Туманова

Недавно Лундгрен признался, что все еще чувствует вину за то, что сломал ребра Сильвестру Сталлоне во время их легендарной сцены драки за чемпионский титул. Он сыграл русского боксера Ивана Драго в «Рокки IV».

«Я не знал, что случилось, мы оба получили повреждения в том бою. Мы две недели снимались в Ванкувере, потом я вернулся в Лос-Анджелес... Позвонил продюсер и сказал, мол, привет, Дольф, у тебя две недели отпуска. Я говорю: «Это здорово, а почему?» Ну а он ответил, что Слай в больнице. Вот так я об этом узнал», – приводит слова Лундгрена в эфире FOX & Friends портал Yahoo News.

Исполнитель роли несокрушимого Драго уверяет, что новость застала его врасплох и он не мог себе представить, что столь убедительно сыграл на ринге с режиссером и исполнителем главной роли Сталлоне.

«Я действительно чувствовал себя немного виноватым, знаете, он тоже меня бил. Он был боссом, я делал то, что он мне говорил, и это было хорошо. Действуй по-настоящему жестко, ты же знаешь эти русские апперкоты, говорил он. Я не знаю, было ли это из-за моего мощного тела, его усталости или ударов, я не знаю, но он действительно пострадал. Я сожалею об этом до сих пор», – сказал Лундгрен.

Актер шведского происхождения получил свою первую большую роль в фильме «Рокки IV» и быстро закрепил за собой место в пантеоне звезд боевиков.

«Одним из фильмов, на которые я претендовал, был фильм о боксе, им оказался «Рокки IV». Я переехал в Голливуд, познакомился со Слаем и получил эту роль, а остальное уже история. С тех пор прошло около 95 фильмов, это был отличный заезд», – поностальгировал Дольф Лундгрен.

