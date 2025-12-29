Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.4 комментария
Ушаков: Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на атаки Киева
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что террористические действия Киева не останутся без ответа.
Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа», – сообщил он.
Ранее Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине. Ушаков подтвердил проведение нового разговора.