Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине

Минобороны сообщило о постановочной съемке флага Украины в Купянске

Tекст: Ольга Иванова

Командование ВСУ направило в Купянск шесть групп военных для постановочной видеосъемки поднятия флага Украины на территории, которую контролируют российские войска, сообщает ТАСС. Об этом заявили в Минобороны России, отмечая, что цель акции – создание видеоматериалов для дальнейшего использования в пиар-акциях Киева.

В сообщении Министерства обороны говорится: «Военнопленный Валерий Соколенко сдался российским военнослужащим в Купянске, куда его направило командование в составе одной из шести групп для проведения видеосъемки вывешивания флага на подконтрольной российским подразделениям территории и дальнейшего использования этой видеозаписи в пиар-акциях киевского режима».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало видеозаписи с военнослужащими группировки российских войск «Запад» в разных районах Купянска Харьковской области.