Белый дом заявил о «положительном разговоре» Путина и Трампа по Украине
Президент США Дональд Трамп провел позитивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
При этом никаких конкретных деталей обсуждения предоставлено не было.
Накануне Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.
Трамп заявил о понимании позиции Путина по Украине.