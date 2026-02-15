Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Ученые назвали опасный для средней полосы России сорняк-гибрид, разрушающий фундаменты
Рейнутрия богемская, гибрид, возникший в Европе при скрещивании японской и сахалинской рейнутрий, представляет потенциальную опасность для средней полосы России, образует плотные заросли, которые вытесняют местную флору, его мощные корни могут разрушать фундаменты сооружений.
Вид Рейнутрия богемская более агрессивен, чем его родительские виды, и активно расселяется в различных странах, сообщил главный научный сотрудник лаборатории природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада Владимир Остапко РИА «Новости».
В природной среде растение нуждается в достаточной увлажненности почвы. «Вряд ли в степной зоне рейнутрия богемская может быть особо опасной. Но в средней полосе России, в лесной и лесостепной зонах этот вид вполне можно приравнивать по потенциальной опасности и вреду экосистемам к борщевику Сосновского», – сказал он.
Растение вытесняет аборигенные виды, изменяя экосистемы, что влияет на флору и фауну, включая как мелких, так и крупных животных. Корневища рейнутрии проникают на значительную глубину, что позволяет ей разрушать фундаменты зданий и плотин, прорастая в щели и стыки между плит. Для борьбы с рейнутрией применяют механическое удаление и выкорчевывание корневищ, а также гербициды. Эффективных биологических методов борьбы, по словам Остапко, пока не существует.
Рейнутрия богемская – многолетний сорняк, может достигать высоты 2–5 метров. Стебли полые, напоминают бамбук, часто с красноватыми пятнами. Мощная корневая система может уходить вглубь до 4 метров и в стороны на десятки метров. Корни сорняка способны прорастать сквозь асфальт, бетон и повреждать фундаменты строений. Растение способно восстанавливаться даже из небольшого фрагмента корня, оставшегося в земле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в 2026 году собственникам всех типов земель в России начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.
В борьбе с сорняками на дачных участках агроном Владимир Викулов советовал применять мульчирование, укрытие земли темной тканью, использование сидератов, а также тщательно готовить почву осенью после сбора урожая.