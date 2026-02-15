Ученые назвали опасный для средней полосы России сорняк-гибрид, разрушающий фундаменты

Tекст: Антон Антонов

Вид Рейнутрия богемская более агрессивен, чем его родительские виды, и активно расселяется в различных странах, сообщил главный научный сотрудник лаборатории природной флоры и заповедного дела Донецкого ботанического сада Владимир Остапко РИА «Новости».

В природной среде растение нуждается в достаточной увлажненности почвы. «Вряд ли в степной зоне рейнутрия богемская может быть особо опасной. Но в средней полосе России, в лесной и лесостепной зонах этот вид вполне можно приравнивать по потенциальной опасности и вреду экосистемам к борщевику Сосновского», – сказал он.

Растение вытесняет аборигенные виды, изменяя экосистемы, что влияет на флору и фауну, включая как мелких, так и крупных животных. Корневища рейнутрии проникают на значительную глубину, что позволяет ей разрушать фундаменты зданий и плотин, прорастая в щели и стыки между плит. Для борьбы с рейнутрией применяют механическое удаление и выкорчевывание корневищ, а также гербициды. Эффективных биологических методов борьбы, по словам Остапко, пока не существует.

Рейнутрия богемская – многолетний сорняк, может достигать высоты 2–5 метров. Стебли полые, напоминают бамбук, часто с красноватыми пятнами. Мощная корневая система может уходить вглубь до 4 метров и в стороны на десятки метров. Корни сорняка способны прорастать сквозь асфальт, бетон и повреждать фундаменты строений. Растение способно восстанавливаться даже из небольшого фрагмента корня, оставшегося в земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что в 2026 году собственникам всех типов земель в России начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.

В борьбе с сорняками на дачных участках агроном Владимир Викулов советовал применять мульчирование, укрытие земли темной тканью, использование сидератов, а также тщательно готовить почву осенью после сбора урожая.