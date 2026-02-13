  • Новость часаКремль анонсировал новый раунд переговоров по Украине
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    13 февраля 2026, 12:29 • Новости дня

    ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам

    ВС России за неделю нанесли семь ударов по связанным с ВСУ и ВПК Украины объектам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военным аэродромам, местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 28 управляемых авиабомб, 39 снарядов американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1243 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 957 беспилотников, 650 ЗРК, 27 647 танков и других бронемашин, 1664 боевые машины РСЗО, 33 257 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 266 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска нанесли удар возмездия по связанным с ВСУ объектам ТЭК Украины. ВС России также поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ.

    В понедельник ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

    12 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    Рябков: Россия готова к жесткому торгу в переговорах с США по Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать диалог с США только на равных условиях, а при необходимости в «режиме жесткого торга», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на международном научно-экспертном форуме «Жириновские чтения».

    По его словам, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске позволила достичь принципиальных договоренностей по путям урегулирования, а продолжающийся с того момента переговорный процесс, по мнению Москвы, должен привести к результатам, соответствующим договоренностям, достигнутым в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что это сложный путь, но единственно верный для достижения целей спецоперации политико-дипломатическими методами, а также для нормализации отношений между Россией и США. «Но иллюзий мы не питаем. И настроены на дальнейший диалог с американцами строго на равных, если потребуется, в режиме жесткого торга», – заявил он.

    Замминистра добавил, что переговоры осложняются позицией Европы, которая, по его словам, стала «главным спонсором киевского режима» и системным противником России. Рябков отметил, что страны Европы взяли курс на милитаризацию и подготовку к возможному военному столкновению с Россией, что также влияет на ход переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии определенного понимания по проведению нового раунда переговоров с США и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил сохранение актуальности договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    12 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    Силовики сообщили о массовом дезертирстве и потерях ВСУ под Купянском
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских подразделениях на Купянском направлении наблюдаются серьезные трудности с пополнением личного состава на фоне морозов и потерь, сообщают российские силовики.

    Большие потери, морозы и перебои с энергоснабжением приводят к серьезным проблемам с численностью личного состава двух украинских бригад на Купянском направлении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах.

    По словам собеседников агентства, в 116-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии ежедневно гибнут десятки солдат, тогда как приток новых бойцов практически отсутствует.

    Отмечается, что в рядах ВСУ массово фиксируются случаи дезертирства как с позиций, так и по пути к ним. Основной причиной этого собеседники называют полное безразличие командиров к обеспечению своих подчиненных, выполняющих боевые задачи на передовой.

    В силовых структурах приводят слова полковника 116-й бригады Максима Литвиненко, который, по данным источников, открыто заявил: «Если ты вышел из фарша живым куском – ты молодец. Если стал фаршем – значит, был недостаточно крут». Собеседники агентства отмечают, что для этого командира потери личного состава не являются трагедией и воспринимаются как «естественный отбор».

    Ранее в ходе боевых действий под Купянском уничтожили подполковника спецподразделения «Альфа» СБУ Руслана Петренко, отвечавшего за координацию диверсионных групп и беспилотников. До этого бойцы группировки ВС России «Север» уничтожили расчет БПЛА ВСУ батальона «Регби тим», отличавшийся особой жестокостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе ВСУ потеряли убитыми и ранеными, в том числе иностранных наемников, 15 тыс. человек в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад».

    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    12 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов

    Рютте: США готовы поставить оружие на 12-15 млрд долларов для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, только Вашингтон способен обеспечивать такие объемы поставок, передает РИА «Новости».

    «Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов, и только США способны поставлять их в таких масштабах», – заявил Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.

    В октябре президент США Дональд Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США.

    Ранее в ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева.

    12 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    ВС России ударили «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000

    Стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» добили авиаремонтный завод во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» поразили Львовский авиаремонтный завод, сообщается в Telegram-канале Поддубного.

    По словам военкора Евгения Поддубного, предприятие выполняло ключевую роль в обслуживании боевых самолетов F-16 и Mirage 2000.

    На момент удара на территории завода, по предварительной информации, находились французские истребители Mirage 2000. Это стало третьим случаем поражения объекта за время спецоперации на Украине и вторым за последние пять недель.

    Одновременно ракетный удар был нанесен по подстанции мощностью 750 кВ, обеспечивающей электроснабжение западных регионов Украины.

    Ранее оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома.

    Вооруженные Силы России в январе с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    13 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    12 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    На Украине начали готовить запрет всей печатной продукции на русском языке
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    Украинское руководство планирует полностью запретить в стране российскую и русскоязычную литературу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Страна.ua». Госкомтелерадио уже готовит проект соответствующего постановления, который может включать подобные ограничительные меры.

    «На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу… Также он будет запрещать распространение материалов, пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи», – приводятся в публикации слова министра культуры Татьяны Бережной.

    По словам чиновницы, правительство рассмотрело петицию с призывом к полному запрету печати и распространения книг на русском языке. В ответ власти активизировали работу по созданию юридических механизмов с четкой процедурой реализации.

    Бережная добавила, что действующий закон об издательском деле уже запрещает продукцию, оправдывающую спецоперацию на Украине и содержащую антиукраинские смыслы. Сейчас ведомство работает над постановлением для внедрения конкретного механизма исполнения этих норм.

    Ранее Украинский институт национальной памяти потребовал убрать памятники героям Бородинского сражения. До этого языковой омбудсмен Елена Ивановская обнаружила в мультфильме «Маша и медведь» элементы влияния КГБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.

    12 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева

    Страны группы «Рамштайн» пообещали выделить сотни миллионов на оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о решении стран-участниц контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия производства США для ВСУ.

    Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились направить сотни миллионов долларов на закупку вооружений американского производства для нужд ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы в Брюсселе.

    «Я хочу поблагодарить Британию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад», – заявил Рютте.

    Он также отметил, что в ближайшие дни и недели другие страны могут принять решение о предоставлении новых средств на приобретение оружия США для нужд Киева. Таким образом, коллективная поддержка стран «Рамштайн» может существенно возрасти в ближайшее время.

    Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    В странах Евросоюза возникли разногласия по вопросу распределения 90 млрд евро на военную помощь Киеву, включая приоритеты для европейских производителей.

    12 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну

    Орбан счел вступление Украины в Евросоюз угрозой безопасности Венгрии

    Орбан: Вступление Украины в ЕС принесет войну
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Вступление Украины в Евросоюз приведет к войне, а не к миру, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА «Новости». Орбан подчеркнул, что Венгрия не намерена поддерживать угрозу для своей безопасности и не будет финансировать, вооружать или легитимизировать подобные риски.

    «Владимир Зеленский открыто требует членства в ЕС в 2027 году и рассматривает это как гарантию военной безопасности… Вступление Украины в ЕС не принесет мира, оно принесет войну в Европу», – написал в соцсетях премьер-министр.

    Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза, однако это решение, по признанию европейских чиновников, носило скорее символический характер в поддержку Киева и Кишинева.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан в шутку пообещал подвезти Украину в Евросоюз автостопом. Он также призвал заменить членство Украины в Евросоюзе стратегическим партнерством. А план ускоренного вступления Украины в Евросоюз венгерский премьер назвал войной против Венгрии.

    13 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не использовать камуфляжную или военную одежду.

    Гладков в Max рекомендовал жителям приграничных территорий воздержаться от ношения камуфляжа из-за участившихся атак беспилотников.

    Он отметил, что это особенно важно для проживающих и приезжающих по делам в пределах 25 километров от границы.

    Гладков подчеркнул, что в последнее время увеличились случаи атак FPV-дронов по людям, одетым в зеленую военную форму. По его словам, такая одежда может стать причиной ошибочного удара по гражданским.

    В обращении губернатор назвал отказ от камуфляжа идеальным вариантом для обеспечения личной безопасности и минимизации рисков в условиях приграничной обстановки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    До этого Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    13 февраля 2026, 06:31 • Новости дня
    Введение «белых списков» Starlink ударило по украинским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введение «белых списков» Starlink наносит вред военнослужащим ВСУ, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    По его словам, введение «белых списков» терминалов Starlink негативно сказывается на самих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Клинцевича, многие терминалы Starlink поступали в ВСУ от коммерческих организаций или приобретались военными самостоятельно. Теперь всем пользователям необходимо пройти процедуру формализованной регистрации, чтобы сохранить доступ к сети, что создает дополнительные трудности для украинских военных.

    Он подчеркнул, что несмотря на возможность дистанционной регистрации, не все терминалы находятся в зоне доступа для успешного подтверждения, особенно на удаленных участках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ сообщило о прекращении работы системы Starlink на всей линии фронта.

    Украинские военные столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink в зоне боевых действий.

    В ВСУ раскритиковали министра обороны Украины за неэффективное решение вопроса с доступом к Starlink.

    13 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Военкор Коц: Европа не может наскрести ракеты для ПВО Украины
    Военкор Коц: Европа не может наскрести ракеты для ПВО Украины
    @ Ukrainian Presidentia/Planet Pix/ZUMA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Обещанные Германией пять ракет PAC-3 к ЗРК Patriot не покрывают даже минимальных месячных потребностей украинской ПВО, сообщил военкор Александр Коц.

    Европа не может в полной мере обеспечить ПВО Украины необходимым количеством ракет PAС-3 для комплексов Patriot, сообщил в Telegram-канале Коц.

    Он отметил, что Германия предложила Украине лишь пять таких ракет с условием, что остальные союзники сумеют найти еще 30, чтобы сформировать пакет «30+5». По словам военкора, на фоне масштабов противостояния это выглядит скорее жестом поддержки, чем реальным усилением противовоздушной обороны.

    Коц отметил, что украинские расчеты Patriot уже сталкивались с ситуациями, когда пусковые установки оказывались пустыми под ударами российских ракет по энергетической инфраструктуре. Западные экспертные оценки показывают: для отражения нынешнего темпа атак Украине необходимо более 60 ракет PAС-3 в месяц, но возможности производства значительно ограничены, а на эти же ракеты претендуют и другие страны.

    Пакет в 35 ракет не способен стратегически повлиять на ситуацию, отметил Коц, – это скорее временная мера для «латания дыр» в ПВО. После одного-двух массированных ударов от этого запаса останутся лишь единицы, несмотря на заявления европейцев о помощи почти на 38 млрд долларов.

    В итоге западные страны физически не могут удовлетворить запросы Киева по ракетам из-за ограниченного производства, а не только из-за политических причин. ПВО Украины действует без запаса, переходя от одной поставки к другой, считает военкор. Коц заявил, что для России это создает окно возможностей: комбинированные удары по критической инфраструктуре вынуждают украинскую сторону расходовать дорогие перехватчики максимально невыгодно.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности передать Киеву пять ракет-перехватчиков PAC-3 при условии, что западные партнеры соберут еще несколько десятков таких боеприпасов.

    Владимир Зеленский сообщал о договоренности с Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

    Позже Зеленский отметил задержку поставок этих ракет из-за неоплаты транша со стороны Европы.

    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    12 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Депутатов Верховной рады обязали сдать анализы из-за вспышки кишечной инфекции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские парламентарии, явившиеся на рабочие места в четверг, получили распоряжение пройти лабораторные исследования из-за подозрения на распространение кишечной инфекции.

    Украинское издание «Главком» со ссылкой на пресс-службу парламента приводит распоряжение: «В Верховной раде всех депутатов, пришедших сегодня, 12 февраля, на работу, заставляют сдавать лабораторные анализы», передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, предварительно рассматривается версия ротавирусной либо другой острой кишечной инфекции. Несколько десятков парламентариев не вышли в сессионный зал, у многих отмечены диарея, рвота и температура до 38 °C. Из-за нехватки депутатов Рада не смогла утвердить повестку дня и разошлась как минимум до 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ульяновске школу № 62 закрыли на дезинфекцию после отравления десятков учеников. В Невском районе Петербурга нескольких детей госпитализировали после обеда в школьной столовой. В Карабудахкентском районе Дагестана начали проверку по факту массового отравления детей.

    12 февраля 2026, 19:40 • Новости дня
    На Украине сообщили об угрозе пусков ракет «Орешник»

    На Украине сообщили о сохранении угрозы пусков ракет «Орешник»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские источники выразили опасения по поводу возможных запусков баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр в ближайшие дни.

    На Украине выразили обеспокоенность в связи с возможным запуском новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» с полигона Капустин Яр, передает Lenta.ru.

    В украинских социальных сетях предупреждают о вероятном увеличении количества воздушных тревог в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по авиаремонтному заводу во Львове, где находились французские истребители Mirage 2000. В январе российские военные с помощью комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

    13 февраля 2026, 07:04 • Новости дня
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    Орбан: Зеленский едет в Евросоюз на лошади задом наперед
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стремление главы киевского режима Владимира Зеленского подготовить страну к вступлению в европейское сообщество схоже с попыткой ехать «на лошади задом наперед», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

    «Вы едете на лошади задом наперед», – заявил Орбан в адрес Зеленского в соцсетях, передает ТАСС.

    Орбан таким образом прокомментировал слова Зеленского о сроках присоединения к ЕС.

    Позже Виктор Орбан пояснил, что вступление в ЕС является процессом, основанным на реальных заслугах, а условия диктуют государства-члены, а не кандидаты.

    Ранее Орбан заявлял, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны. Также он указывал, что жители европейских стран не желают дальнейшего финансирования Украины.

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

