Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
СК начал проверку после массового отравления детей в петербургской школе
В Невском районе Петербурга несколько детей были госпитализированы с признаками отравления после обеда в школьной столовой, ситуация вызвала доследственную проверку.
Следственные органы Петербурга начали проверку после сообщений об отравлении более 25 детей в школьной столовой Невского района, передает РИА «Новости». Несколько учеников, по словам их родственников, были госпитализированы с симптомами отравления после обеда.
В городском управлении Следственного комитета уточнили, что следователь по Невскому району проводит доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве отметили, что проверка была начата после мониторинга публикаций в СМИ.
Прокуратура Невского района также выясняет причины и обстоятельства госпитализации школьников и сотрудников образовательного учреждения. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые анализируют ситуацию с точки зрения санитарных стандартов. Прокуратура будет контролировать ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Онохино Тюменской области зафиксировали массовое ухудшение здоровья у школьников.