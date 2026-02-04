СК начал проверку после массового отравления детей в петербургской школе

Tекст: Ольга Иванова

Следственные органы Петербурга начали проверку после сообщений об отравлении более 25 детей в школьной столовой Невского района, передает РИА «Новости». Несколько учеников, по словам их родственников, были госпитализированы с симптомами отравления после обеда.

В городском управлении Следственного комитета уточнили, что следователь по Невскому району проводит доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ведомстве отметили, что проверка была начата после мониторинга публикаций в СМИ.

Прокуратура Невского района также выясняет причины и обстоятельства госпитализации школьников и сотрудников образовательного учреждения. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые анализируют ситуацию с точки зрения санитарных стандартов. Прокуратура будет контролировать ход и результаты расследования, проводимого правоохранительными органами.

