Переговоры по ядерной программе между США и Ираном в Омане отменили
Планировавшаяся на 6 февраля встреча представителей США и Ирана по вопросу ядерной программы в Омане не состоится из-за отказа иранской стороны, сообщил журналист американского портала Axios Барак Равид.
Намеченные на 6 февраля переговоры между США и Ираном по ядерной программе, которые должны были пройти в Омане, были отменены, передает ТАСС со ссылкой на американский портал Axios. Журналист Барак Равид сообщил об этом со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных американских чиновников.
В своей публикации в социальной сети X он заявил: «Как сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены, потому что Иран отказался от договоренностей». По данным журналиста, инициатором срыва выступил Тегеран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции.