Уиткофф и Кушнер остались в Абу-Даби для второго дня переговоров по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продолжат в четверг участие во встречах по Украине в Абу-Даби, сообщил телеканал Al-Jazeera.
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине проходят в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины, передает РИА «Новости».
По информации телеканала Al-Jazeera со ссылкой на Белый дом, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и советник Джаред Кушнер остались в Абу-Даби для участия во втором дне переговоров.
В среду на встрече присутствовал также министр армии США Дэниел Дрисколл.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее сообщил, что ожидает в ближайшее время обмена пленными между сторонами.
Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская делегация на переговорах в Абу-Даби намерена сосредоточиться на военных и военно-политических вопросах, а также вопросах обмена военнопленными.
Напомним, в Абу-Даби в среду начались закрытые для СМИ переговоры по ситуации на Украине, которые проходят в нескольких форматах.
Главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби вновь выступает начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков.