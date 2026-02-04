Над Мелитополем обнаружили несколько БПЛА на высоте около 100 метров

Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
В небе над Мелитополем обнаружены дроны на высоте около 100 метров, в городе действует система ПВО и сохраняется угроза атак БПЛА, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
ВСУ запустили дроны над Мелитополем на высоте около 100 метров, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, в последнее время над городом фиксируется высокая частота появления вражеских беспилотников. Глава региона отметил, что сохраняется угроза атак БПЛА по всей Запорожской области.
Балицкий обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не подходить к окнам до полной стабилизации ситуации, а также воздержаться от съёмки работы систем ПВО. Он подчеркнул важность соблюдения личной безопасности и рекомендовал не выходить на открытые пространства.
Кроме того, губернатор заверил, что все оперативные службы и силы ПВО находятся в полной готовности и продолжают мониторинг обстановки.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удары по технике энергокомпаний в Запорожской области.