    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки
    Онищенко указал вероятную причину гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка
    Экономист назвал последствия просрочки Украиной платежа МВФ
    TWZ: США испытывают на Украине мобильные вездеходы для борьбы с дронами
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    «Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов «OBI Россия»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    27 комментариев
    13 января 2026, 14:44 • Карикатура

    Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

    Нажать для увеличения

    2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана
    Шор указал на признание Санду в желании «убить» Молдавию
    Россия заявила протест Польше из-за задержания археолога Бутягина
    МОК отказался вводить санкции против спортсменов США после операции в Венесуэле
    СК начал проверку стриптиза Санта-Клаусов в Нижнем Тагиле
    Жительницы Новокузнецка рассказали об угрозах здоровью в местном роддоме

    Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию

    «Именно сейчас наши самолетостроители и двигателестроители совершают большое чудо». Такими словами эксперты описывают ряд ключевых достижений, реализованных российским авиапромом в прошедшем году – и объясняют, в чем заключается их принципиальная важность. Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Как ВС России удалось достичь рекордных темпов наступления в 2025 году

    В 2025 году российским войскам в зоне СВО удалось найти и успешно применить рецепт прорыва хорошо укрепленной обороны противника – что и привело к освобождению ряда ключевых населенных пунктов Донбасса. В чем заключается эта новая тактика и какие новые системы вооружений помогли ее реализовать? Подробности

    Венесуэльский проект Трампа лишился ключевой поддержки

    Крупнейшие нефтяные гиганты США скептически встретили план президента Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу. По мнению корпораций, вести бизнес в Венесуэле очень рискованно. В экспертной среде полагают, что дело не только в экономической составляющей. Почему американские нефтяники не поддержали главу Белого дома? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Утилизационный сбор на автомобили в 2026 году: что это, ставка, изменения

      Существенное влияние на цены автомобилей некоторых категорий оказывает установленный государством утилизационный сбор. Что это за платеж, кто именно и в каком размере должен его уплачивать – и куда поступают собранные таким образом средства?

