Warner Bros Discovery согласилась на продажу Paramount Skydance

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Warner Bros. Discovery в пятницу согласилась на условия сделки приобретении компанией Paramount Skydance за 110 млрд долларов.

В аудиозаписи компании отмечается: «Warner Bros. Discovery согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance в рамках сделки стоимостью 110 миллиардов долларов, подписанной в пятницу утром».

Сделка предусматривает, что Paramount приобретет акции Warner Bros. Discovery по цене 31 доллар за акцию. Ранее Netflix мог уравнять предложение Paramount, но, как сообщил финансовый директор WBD Брюс Кэмпбелл, «они решили этого не делать», что привело к подписанию соглашения с Paramount.

В декабре 2025 года Netflix уже объявлял о покупке Warner Bros. за 83 млрд долларов, однако Paramount Skydance предложил большую сумму – 108 млрд долларов, но тогда совет директоров WBD не поддержал эту сделку. Новый раунд переговоров завершился подписанием соглашения именно с Paramount Skydance.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix снял свою заявку на покупку активов Warner Bros. Discovery после того как отказался перебивать предложение Paramount Skydance в 111 млрд долларов.

Paramount Skydance предложил выплатить Warner Bros. Discovery цену выше 30 долларов за акцию наличными.

Netflix ранее вел переговоры о покупке киностудий и стриминговой площадки HBO Max у Warner Bros. Discovery, при этом сумма неустойки в случае срыва сделки могла достигнуть 5 млрд долларов.