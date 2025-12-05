Netflix начал переговоры о покупке бизнеса Warner Bros Discovery

Netflix начал переговоры о покупке студий и HBO Max у Warner Bros Discovery

Tекст: Мария Иванова

Американский стриминговый сервис Netflix начал переговоры с медиагигантом Warner Bros. Discovery о приобретении ее кино- и телестудий, а также платформы HBO Max, передает Bloomberg.

Если сделка состоится, это станет первой столь крупной покупкой для Netflix и приведет к «тектоническим сдвигам» в медиабизнесе США. Ожидается, что о результатах переговоров станет известно уже в ближайшие дни, отмечает ТАСС.

В случае блокировки сделки регуляторами Netflix обязуется выплатить компенсацию в размере 5 млрд долларов.

В состав сделки не войдут такие кабельные телеканалы, как CNN, TBS и TNT – их планируется объединить в отдельную компанию. Если соглашение будет подписано, Netflix получит доступ не только к библиотеке голливудской студии Warner Bros., но и к хитам конкурента HBO, включая «Клан Сопрано», «Игру престолов», а также к популярным франшизам вроде «Гарри Поттера» и сериалу «Друзья».

Среди других потенциальных покупателей рассматривались Comcast и Paramount Skydance, и именно последняя предлагала сделку на самых амбициозных условиях: Paramount намеревалась полностью выкупить Warner Bros. Discovery исключительно за валюту, без привлечения кредитов и иных финансовых инструментов. Эксперты отмечают, что возможная победа Netflix станет для Paramount серьёзным поражением.

Причиной продажи бизнеса Warner Bros. Discovery стали перемены в индустрии: всё больше зрителей отказываются от кабельного телевидения в пользу цифровых платформ. По данным агентства, в третьем квартале текущего года, выручка Warner Bros. сократилась на 23% из-за массовых отказов от подписки. Если переговоры будут успешными, число подписчиков стриминговых сервисов под контролем Netflix может достигнуть 450 миллионов, что неизбежно привлечет внимание антимонопольных органов.

