Ряд пользователей «Госуслуг» сообщил об обязательной авторизации через Max

Политолог Ткаченко: Пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону

Tекст: Анастасия Куликова

«Индия рассматривает Россию как очень близкого партнера. Подчеркнуто уважительный прием российской делегации во главе с Владимиром Путиным в Нью-Дели призван послать сразу несколько сигналов», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Первый – адресован индийским гражданам. «Численность населения страны составляет почти 1,5 млрд человек. Они должны быть уверены, что внешняя политика руководства республики соответствует интересам народа. Поэтому власти разными способами доносят, для чего они так серьезно инвестируют в отношения с Россией», – уточнил собеседник.

Второй – адресован США, продолжил эксперт. Ткаченко напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Индия оказалась под жутким давлением со стороны Вашингтона. «В течение десятилетий считалось, что Китай настолько огромная угроза для индийской стороны, что последняя обречена на сотрудничество со Штатами. Но новая администрация, введя пошлины против Индии, вышла далеко за рамки этой стратегии вовлечения Дели в американскую внешнюю политику», – указал политолог.

Отношения продолжили ухудшаться после того, как США потребовали от Нью-Дели перестать закупать нефть из России и угрожали вторичными санкциями в случае невыполнения условия, добавил спикер. «Индия – суверенная страна. Для местной политической культуры и самоуважения совершенно неприемлемы попытки оказать давление на республику. Поэтому индийско-американские отношения вошли в острый конфликт и продолжают пребывать в этом состоянии», – пояснил аналитик.

«Пышный прием Путина – это сигнал Вашингтону: у Индии, что называется, есть «план Б». Наверное, безопасность страны можно обеспечивать с опорой на Штаты, но, по-моему, в республике решили, что Россия с миссией сглаживания конфликтности между Дели и Пекином справится лучше. Это очень важное изменение в дипломатии как Индии, так и всей Евразии в целом», – считает Ткаченко.

Кроме того, республика поняла, что у нее нет технологической зависимости от США. К осознанию этого Дели привел недавний индийско-пакистанский кризис, в ходе которого очень хорошо были продемонстрированы возможности российского оружия, добавил собеседник. По его прогнозам, происходящее заставит Вашингтон пересмотреть политику в отношении некогда партнера.

«Для индийской экономики сотрудничество с Россией в энергетической сфере, а также в области военно-морского флота исключительно важно. В Госдепе не могут не признать масштабы партнерства Москвы и Дели. И тем более Штатам не по силам что-то изменить в этом растущем сближении и сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

Ранее телеканал India Today показал мультфильм с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди. По сюжету российский президент и индийский премьер-министр едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют известную в Индии песню о дружбе. На заднем плане показывают зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет Нью-Дели.

Далее в кадре возникают две бензоколонки, над одной из которых написано «Россия», над другой – «США». Рядом с этой бензоколонкой стоит Дональд Трамп, смотрящий на мотоцикл Путина и Моди. Индийский лидер заправляет мотоцикл из бензоколонки с надписью «Россия», после чего уезжает, оставляя главу Белого дома на месте, передает РИА «Новости».

Напомним, российский президент 4 декабря прилетел в Нью-Дели с двухдневным официальным визитом. По пути из аэропорта в город установили более 200 плакатов с портретом Путина и надписью «Добро пожаловать» на русском языке. Улицы индийской столицы украсили флагами России, отмечает агентство.

В четверг вечером Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в резиденции индийского премьера. Встреча продлилась более 2,5 часов, сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. Уточняется, что президент рассказал премьеру Индии о событиях на украинском направлении.

Моди в свою очередь отметил, что Москва и Дели регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. «Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», – сказал политик.

В пятницу проходит основная часть переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сообщил, что на встрече будет подписан важный пакет документов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве.