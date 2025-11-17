Количество пользователей Мax достигло рекордной отметки в ноябре

Tекст: Елизавета Шишкова

Количество пользователей мессенджера Мaх достигло 55 млн человек, а среднесуточная аудитория в ноябре превысила 22,1 млн. Рекордный ежедневный охват был зафиксирован 6 ноября и составил 25,6 млн пользователей, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С момента запуска пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, совершили более миллиарда звонков и записали 43 млн видеокружков. Более 16 тыс. авторов создали свои каналы, наиболее популярными среди которых стали «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «СОЛОВЬЕВ», а также «Кремль. Новости», Mash, «Госуслуги», «За рулем» и «Едим дома».

Технологию подтверждения возраста через Цифровой ID интегрировали свыше 5 тыс. магазинов сетей «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл». Пользователям достаточно отсканировать динамический QR-код в приложении без обращения к кассиру для приобретения товаров 18+.

В октябре МАХ открыл «Платформу для партнеров», что позволило бизнесу внедрять свои сервисы – продажи, оплату и поддержку клиентов – в экосистему мессенджера. К этой платформе уже присоединились более 700 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, а также такие крупные организации, как ВТБ, Х5, Альфа-Банк, Т2, ЦУМ, Внуково и Ozon.

Вице-президент VK и руководитель MАХ Фарит Хуснояров сообщил, что пилотный проект по заселению в отель с помощью Цифрового ID стартует в первом квартале 2026 года и будет реализован в пяти гостиницах. По завершении пилотного периода технология станет доступна всем желающим отелям, а подтверждение заселения через МАХ будет бесплатным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии получили возможность совершать звонки и обмениваться сообщениями в сервисе Max.

В сентябре Центр безопасности МАХ заблокировал более 100 тыс. подозрительных аккаунтов.

Между тем в Госдуме пояснили, что жители многоквартирных домов не должны будут в обязательном порядке присоединяться к чатам в Max, так как инициатива носит рекомендательный характер.

