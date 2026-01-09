  • Новость часаВС России ударили «Орешником» по Украине в ответ на атаку на резиденцию Путина
    Ради России Франция отказала США
    США начали разгружать нефть с танкера «Маринера»
    Появились видео взрывов во Львовской области
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    Атака ВСУ оставила без света и тепла более 550 тыс. жителей Белгородской области
    Пять стран обратились в CAS обжаловать решение FIDE о сборных России
    Посольство США в Киеве предупредило о «крупной воздушной атаке»
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Глава НАСА заявил о решении досрочно вернуть экипаж Crew-11 на Землю
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    6 комментариев
    9 января 2026, 10:56 • Новости дня

    Евродепутат Мариани обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Венесуэле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления США о намерении контролировать Венесуэлу в переходный период представляют собой явное нарушение суверенитета республики, считает депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

    По словам политика, подобные высказывания фактически отрицают само существование венесуэльского государства как субъекта международного права, передает РИА «Новости».

    «Объявление о том, что Соединённые Штаты будут «управлять» Венесуэлой в течение переходного периода – даже в косвенной форме – представляет собой явное нарушение суверенитета Венесуэлы и права венесуэльского народа на самоопределение», – отметил Мариани. Он также подчеркнул, что ни одна норма международного права не дает для этого юридических оснований.

    Мариани добавил, что возможное похищение президента Николаса Мадуро также противоречит международному праву. По его словам, Устав ООН запрещает государствам навязывать смену режима другим странам или организовывать свержение законных властей извне.

    По мнению евродепутата, истинная причина подобных заявлений США кроется в стремлении получить контроль над венесуэльскими ресурсами, особенно нефтью, поскольку у Венесуэлы крупнейшие в мире доказанные запасы. Он считает, что риторика о «переходе» лишь маскирует попытку смены режима, продиктованную энергетическими и геополитическими интересами Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Дональд Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле после ареста Николаса Мадуро.

    Трамп подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

    8 января 2026, 13:28 • Новости дня
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США

    @ Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    США попытались показать свою мощь, запугать Россию в море. Однако на деле американские военные корабли две недели гонялись за неповоротливым танкером, а затем штурмом взяли безоружное пустое судно, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Судя по кадрам, которые распространяются в Сети, захваченное американцами судно было пустым. Во всяком случае, «Маринера» погружено в воду даже не по ватерлинию. Более того, на нем очевидно не было охраны, а само оно было безоружным», – говорит Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Другими словами, мы наблюдали пиратский захват суверенного корабля, еще и в открытом море, в международных водах. Нарушен сам принцип свободного мореплавания. Видимо, американцы ставили перед собой целью показать свою мощь, запугать, в том числе Россию», – допускает спикер.

    Парламентарий счел забавным тот факт, что военные корабли США на протяжении двух недель «ловили неповоротливый танкер». «Это явно не героическая акция, совершенно. Она не красит ни американский флот, ни руководство Америки», – подчеркнул он.

    Собеседник также обратил внимание на то, что в море действует целый ряд правил и норм, в том числе негласных. «И моряки всегда с уважением к ним относились. А теперь все эти нормы нарушены», – добавил депутат.

    Впрочем, есть несколько способов избежать повторения подобных ситуаций, считает Колесник. «Можно, например, привлечь ЧВК, чтобы обеспечить охрану судам. Среди прочего, военные могут использовать ПЗРК или стрелковое оружие. Тем более, что у нашей страны есть опыт помощи кораблям в условиях атак сомалийских пиратов», – рассуждает спикер.

    «Что касается идеи кораблей сопровождения, это может оказаться очень дорого. Да и не очень понятно, где взять столько судов. Не стоит забывать и о российской авиации, которая зачастую в зоне досягаемости. Но все же самое главное – это дипломатия, умение договариваться, вести диалог. Иначе не далек тот час, когда в море «сцепятся» военные корабли, а это уже чревато крупным военным конфликтом», – предупредил в заключении Колесник.

    Ранее российский МИД потребовал от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России, находящимися на борту судна «Маринера». В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать все сообщения, связанные с инцидентом.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. «Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Вскоре стало известно, что британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания российского танкера между Британией, Исландией и Гренландией. Кроме того, танкер Tideforce королевского вспомогательного флота поддержал американские войска, участвовавшие в преследовании и перехвате российского судна. Операция была заранее согласована и проведена после официального запроса о помощи со стороны США.

    Между тем, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты рассматривают «Маринеру» как «притворявшийся российским» танкер. «Это был поддельный российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать санкционного режима», приводит Reuters его слова.

    Также говорится, что танкер «Маринера», ранее известный как Bella-1, был пуст, но США считают, что он, как и танкер Sophia, принадлежит к «теневому флоту» и используется для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Экипаж корабля американцы планируют судить.

    Операция США вызвала осуждение в мире. Так, МИД Китая указал на нарушение американцами международного права. Кроме того, представители ООН подчеркнули важность соблюдения международного права в ситуации вокруг танкера «Маринера».

    Комментарии (65)
    8 января 2026, 20:27 • Новости дня
    The Telegraph: Фон дер Ляйен пригрозила Зеленскому на встрече коалиции в Париже
    @ Anders Kongshaug/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским, показав укоризненный жест, пишут СМИ.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила Владимиру Зеленскому во время встречи в Париже, состроив ему укоризненную гримасу и шутливо погрозив пальцем, передает РИА «Новости». Издание The Telegraph сообщило, что этот жест главы Еврокомиссии выглядел как реакция на попытку Зеленского вписать в итоговое коммюнике фразу о нападении на Москву.

    Автор статьи предположил, что украинский лидер рассчитывал, будто его действия останутся незамеченными, однако фон дер Ляйен публично выразила свое недовольство.

    Кроме того, The Telegraph обратила внимание на то, что союзники Киева на встрече выглядели растерянными и не проявляли решительных действий, ограничиваясь только разговорами о необходимости что-то предпринять.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии и назвала вступление Украины в ЕС ключевой гарантией безопасности.

    До этого СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

    Напомним, что во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз на Украине в случае прекращения огня.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 21:33 • Новости дня
    В ЕС не смогли назвать 19 стран, якобы атакованных Россией за 100 лет

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская дипломатическая служба не смогла предоставить перечень из 19 стран, на которые Россия якобы нападала за последние 100 лет, ограничившись общими формулировками без конкретики.

    Дипслужба Евросоюза не смогла предоставить список из 19 стран, на которые, по словам главы ведомства Каи Каллас, Россия якобы нападала за последние 100 лет, сообщает ТАСС.

    Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер направил соответствующий запрос в европейскую Службу внешних действий, опубликовав его и официальный ответ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В обращении Картайзер обратился к Каллас: «Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран».

    Однако в ответе европейской дипслужбы, датированном 7 января, не приводится ни одной конкретной страны, и полного списка также нет, отметил Картайзер.

    В письме говорится, что за последние 100 лет Россия и ранее СССР, по мнению ведомства, предпринимали «неспровоцированные акты агрессии», включая вторжения и оккупацию, однако эти утверждения не подкреплены фактами или именами государств. В дипслужбе пояснили, что Каллас имела в виду также действия СССР, правопреемницей которого является Россия.

    На подготовку ответа у аппарата Каллас было пять недель – запрос был направлен еще 1 декабря. В письме отдельно уточняется, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций в оценке исторических событий.

    А помощник президента России Владимир Мединский назвал высказывания Каллас «калласальными» открытиями в военной истории.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Комментарии (15)
    8 января 2026, 15:52 • Новости дня
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    @ Serguei Fomine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно решать вопрос о задержании российских танкеров, заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

    Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе: «Мы разделяем общую цель введения санкций против теневого флота и борьбы с уклонением от них», передает ТАСС.

    Она отметила, что задержание для проведения инспекций этих судов находится в компетенции отдельных государств Евросоюза, а не Еврокомиссии. Хиппер не дала прямого ответа на вопрос, допускает ли санкционный режим Евросоюза задержание российских судов.

    Вопрос о том, будут ли страны Евросоюза задерживать российские танкеры по примеру американских властей, остается на усмотрение каждого государства-члена ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении продолжать давление на Россию в 2026 году, включая новые меры против нефтетрейдеров и операторов теневого флота.

    В Госдуме обсудили возможные варианты защиты российских танкеров от действий США.

    Несколько танкеров у побережья Венесуэлы сменили свои флаги на российские после начала морской блокады американским флотом.

    Комментарии (22)
    8 января 2026, 17:14 • Новости дня
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обратился к американцам, употребляющим кокаин, с извинениями и призывом пройти лечение, сообщили СМИ.

    Политик подчеркнул, что президент страны придерживается жесткой позиции в отношении наркотиков и намерен продолжать бороться с их распространением, передает телеканал 360 со ссылкой на Fox News.

    Вэнс добавил, что администрация США часто подвергается критике за жесткую антинаркотическую политику, особенно в отношении таких опасных веществ, как фентанил и кокаин. Несмотря на это, такие наркотики продолжают привлекать определённую часть граждан.

    «Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», – заявил вице-президент.

    В четверг министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США 3 января погибли 100 человек.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше одного года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сначала объяснял действия США против Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, а затем связал это с «кражей американских активов», нефти и земли.

    Комментарии (10)
    8 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Сенат США одобрил резолюцию против военных действий в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские сенаторы поддержали резолюцию, запрещающую использование войск в Венесуэле без формального разрешения Конгресса, документ инициировали представители обеих партий.

    Сенат США на процедурном голосовании большинством голосов одобрил резолюцию о запрете участия вооруженных сил страны в возможных военных действиях против Венесуэлы без санкции конгресса, передает РИА «Новости». Документ поддержали 52 сенатора, против выступили 47.

    Далее текст резолюции могут вынести на рассмотрение и голосование полного состава Сената США. Когда это может случиться, пока неизвестно.

    Авторами инициативы стали демократы Чак Шумер, Тим Кейн и Адам Шифф, а также республиканец Рэнд Пол. Резолюция была внесена в начале декабря и обязывает президента Соединенных Штатов прекратить использование военных в боевых действиях на территории Венесуэлы или против нее, если на то нет формального объявления войны или специального разрешения конгресса.

    Согласно Конституции США, только конгресс может объявлять войну. Закон о военных полномочиях 1973 года требует информировать конгресс о начале военных операций, однако на практике президенты США не раз игнорировали это положение, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

    После успешного процедурного голосования документ может быть вынесен на рассмотрение и голосование полного состава Сената, однако сроки пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп предположил, что влияние Вашингтона на Венесуэлу может сохраняться значительно дольше года.

    Также Трамп выбрал госсекретаря Марко Рубио для проведения экономических и политических реформ в Венесуэле. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что именно он является ключевой фигурой в управлении Венесуэлой, и США не находятся в состоянии войны с этой страной.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 19:58 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о предложении супруге Мадуро остаться в Венесуэле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что супруга Николаса Мадуро Силия Флорес предпочла быть с мужем, несмотря на возможность остаться в Венесуэле и угрозы со стороны США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, что супруге президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес предлагали остаться в Венесуэле без последствий, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, Флорес ответила отказом и заявила: «Я со своим возлюбленным».

    Она проявила мужество, решив быть вместе с мужем, несмотря на опасность, подчеркнул белорусский лидер и отметил, что после захвата Мадуро ее вывезли в Америку, где против нее выдвинули обвинения в наркобизнесе.

    Глава государства добавил, что в ситуации с похищением Мадуро имели место сговор и предательство, пишет БелТА. Лукашенко заявил: «Там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор, и там было предательство».

    Президент Белоруссии также связал действия США в Венесуэле с попыткой Дональда Трампа продемонстрировать силу после вывода войск из Афганистана. Лукашенко подчеркнул, что американская операция была уступкой военным и назвал позором  бегство из Афганистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лукашенко осудил вооруженные действия США против Венесуэлы, назвав их угрозой международной безопасности и сравнив возможные последствия с событиями во Вьетнаме.

    Еще в декабре Лукашенко пригласил в гости президента Венесуэлы Николаса Мадуро, против которого США ввели санкции. В ноябре Лукашенко также приглашал Мадуро в Минск на фоне напряженности в отношениях Венесуэлы с США.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС раскрыть доли в оборонных компаниях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предложил европейским странам опубликовать данные о своих долях и доходах в оборонном секторе.

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что странам Евросоюза стоит обнародовать информацию о размере своих долей в европейских оборонных подрядчиках и прибыли, которую они получают от этих компаний. Об этом он написал в социальной сети X, комментируя публикацию европейского издания Politico, пишет ТАСС.

    Дмитриев отметил: «Европейские поджигатели войны вдруг захотели размещать войска направо и налево. Возможно, им следует раскрыть информацию о своих долях в европейских оборонных подрядчиках и о том, какую прибыль они получают от них».

    Он связал инициативы по расширенному размещению войск с финансовыми интересами европейских государств в сфере обороны.

    Напомним, Politico пишет, что в Евросоюзе на фоне ужесточения риторики президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над Гренландией призывают быть готовыми к прямой конфронтации с главой американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии. А госсекретарь США Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация Штатов рассматривает покупку Гренландии у Дании как основной вариант и не планирует военное вторжение на остров.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Европа побила рекорд отбора газа из хранилищ из-за холода

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне устойчивого похолодания в Европе суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг новых исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Европа вновь фиксирует рекордное потребление газа из подземных хранилищ на фоне похолодания, сообщает «Газпром».

    По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 5 и 6 января были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений. Основная причина этого – резкое снижение температуры в европейских странах.

    Ранее этой зимой максимальные суточные отборы газа уже отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. Специалисты отмечают, что текущие погодные условия требуют больших объемов топлива для обеспечения отопления и энергоснабжения.

    Согласно статистике GIE, к 6 января в европейских ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа, что составляет 58,1% от полной вместимости. Это на 11,8 млрд куб. метров меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Объем запасов уже опустился ниже 60 млрд куб. метров, что вызывает обеспокоенность экспертов по поводу энергобезопасности Европы в случае продолжительного похолодания.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что рекордно быстрый отбор газа из подземных хранилищ Европы может привести к энергетическому дефициту к концу зимы.

    Цена газа в Европе выросла на 9% в 2025 году на фоне увеличения спроса и опасений по поводу запасов.

    С начала отопительного сезона Европа уже выбрала более 10 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 15:44 • Новости дня
    В Германии после взрыва газа рухнул жилой дом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрыва на юго-западе Германии полностью разрушился жилой дом, а поиски возможных пострадавших все еще продолжаются, пишут местные СМИ.

    В городе Альбштадт-Тайльфинген на юго-западе Германии ранним утром произошел взрыв, приведший к полному обрушению жилого дома. По словам полиции, поисковые работы продолжаются, так как под завалами могут находиться люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WDR.

    Бургомистр Альбштадта Роланд Тральмер сообщил, что причиной произошедшего, вероятнее всего, стал бытовой газ. В момент взрыва в здании могли находиться, как минимум, три зарегистрированных жильца, с которыми спасатели пока не смогли установить связь.

    Взрыв также сильно повредил около десяти соседних домов. Все их жильцы также были эвакуированы в целях безопасности. На месте происшествия работают 150 сотрудников экстренных служб, которые продолжают разбор завалов и поиски людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители британского Суиндона покинули свои дома после мощного взрыва в промышленной зоне.

    До этого немало людей пострадало в результате взрыва в общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере ФРГ.

    Также значительное число раненых по аналогичной причине зафиксировали в марте прошлого года. Тогда взрыв случился на территории завода шин Continental в немецком Ганновере.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Макрон указал на риск превращения G7 в анти-БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на риск превращения G7 в антикитайский клуб и отметил важность сотрудничества с БРИКС, выделив совпадение приоритетов объединений.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости не допустить превращения Группы семи (G7) в антикитайский клуб. На совещании послов Франции в Елисейском дворце в Париже он подчеркнул: «Семерка не должна превратиться в антикитайский клуб». Макрон также отметил, что важно избежать превращения G7 в клуб анти-БРИКС, а БРИКС – в клуб анти-G7, передает ТАСС.

    Французский лидер высказал мнение о важности сближения между G7 и БРИКС, заявив, что задачи, стоящие перед БРИКС, по сути соответствуют приоритетам семерки. На встрече присутствовал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, приглашенный в качестве гостя.

    Макрон напомнил, что саммит Группы семи пройдет под французским председательством в Эвиане на юго-востоке Франции в июне 2026 года.

    При этом, еще в декабре Макрон заявил, что тарифы и квоты на китайский импорт не решают проблему торгового дисбаланса между Евросоюзом и Китаем.

    А двумя неделями ранее Макрон вообще пригрозил Китаю введением пошлин, если Пекин не ликвидирует торговый дефицит с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время декабрьского визита в Китай президент Франции решил добиваться повышения статуса Евросоюза до стратегического партнера Китая с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен.


    Комментарии (0)
    8 января 2026, 14:23 • Новости дня
    Испания захотела разбудить Европу от «демографической зимы»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Испании Педро Санчес назвал демографический кризис ключевым вызовом для Европы и пообещал отстаивать испанскую миграционную модель.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес на конференции послов в Мадриде заявил о необходимости срочно решать демографическую проблему в Европе, передает ТАСС. По его словам, Мадрид будет продвигать миграционную модель, которая уже доказала свою эффективность для Испании и способна «разбудить стареющую Европу». Санчес подчеркнул: «Если перед нами действительно стоит вызов, на который мы должны ответить ради будущих поколений, то это именно демографический вызов».

    Премьер добавил, что «демографическая зима», которую переживают Европа и западные общества, требует единого подхода – повышения рождаемости и поддержки семейной политики, реализуемой испанским правительством.

    По данным национального института статистики, численность населения Испании на 1 октября 2025 года превысила 49,4 млн, что стало рекордом за всю историю страны. Однако основной рост пришёлся на иммигрантов: в стране их насчитывается около 9,8 млн, тогда как число рождённых в Испании снизилось.

    Санчес также отметил, что мир переживает глубокие изменения, ставшие неожиданно враждебными и хаотичными. Он сравнил современные вызовы с кризисами прошлых эпох и подчеркнул, что прежние международные нормы и правила почти утратили силу. Премьер обратил внимание на увеличившуюся многополярность и нестабильность в глобальной политике.

    Говоря о ситуации в Латинской Америке, Санчес подчеркнул обеспокоенность действиями в Венесуэле, назвав их нарушением международного права. Он заверил, что Испания продолжит защищать интересы венесуэльского народа и поддерживать его право на демократическое будущее без внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Санчес в октябре прошлого года уже предупреждал, что снижение рождаемости и старение населения могут привести к дефициту рабочей силы на Западе через 20 лет.

    До этого президент США Дональд Трамп указал, что миграционная политика разрушает европейские страны. При этом, западные СМИ отмечали, что ужесточение миграционной политики США может вызвать бурный приток мигрантов в Европу.

    Комментарии (2)
    8 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Фицо заявил о намеренном затягивании переговоров по Украине

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что переговоры о мире по ситуации на Украине намеренно затягиваются, а конфликт может продолжиться.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил на пресс-конференции, что переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине старательно мешают, передает РИА «Новости». По его словам, отсутствует искренний интерес к скорейшему завершению конфликта мирным путем. Фицо отметил: «Я убежден, что переговорам о мире старательно мешают. Старательно. Нет искреннего интереса завершить этот конфликт мирным путем как можно скорее».

    Он подчеркнул, что предпринимаемые шаги свидетельствуют скорее о намерении продлить конфликт на Украине на долгие месяцы. Такое заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем, который 8 января находится с официальным визитом в Братиславе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо предупредил, что преобладание ненависти к России во внешней политике Евросоюза может привести ЕС к пропасти.

    Премьер-министр Словакии также заявил, что страна не будет участвовать в «безумных» планах Евросоюза по финансированию Украины.

    До этого Роберт Фицо объявил о прекращении поддержки военных нужд украинской стороны из-за отсутствия веры в военный исход конфликта.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 13:09 • Новости дня
    Кнайсль заявила об отличии прагматичных отношений России и США от подхода ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом продолжается диалог, и это важно.

    По ее словам, Москва и Вашингтон демонстрируют взрослый и прагматичный подход, в отличие от Европейского союза, который, по мнению Кнайсль, погряз в морализме и идеологизированности, передает РИА «Новости».

    Кнайсль отметила: «Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс». Она подчеркнула, что нынешние отношения России и США основаны на прагматизме, тогда как Евросоюз предпочитает избегать диалога с Москвой.

    По словам Кнайсль, позиция Евросоюза оторвана от реальности и не способствует конструктивному взаимодействию. Она добавила, что стремление Соединенных Штатов к нормализации отношений с Россией проявляется на разных уровнях – не только в Белом доме, но и в науке, образовании и юридической сфере.

    29 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что во время состоявшегося телефонного разговора между Путиным и Трампом вопрос о рождественском перемирии на Украине не поднимался.

    Напомним, Путин и Трамп провели переговоры, которые длились 1 час 15 минут, и обсудили возможные шаги для урегулирования ситуации на Украине.

    Президент России и президент США договорились продолжить консультации в рамках рабочих групп.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 13:34 • Новости дня
    В Венгрии отвергли «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Венгрия назвала несостоятельным «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия не поддерживает так называемый мирный план Украины из 20 пунктов, который предусматривает вступление страны в Евросоюз и получение западной финансовой помощи в объёме 800 млрд долларов, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

    По его словам, венгерское правительство детально обсудило план, подготовленный Киевом и опубликованный украинскими СМИ. Гуйяш подчеркнул: «В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки», напомнив, что многие страны Евросоюза также выступают против такого шага.

    Он обратил внимание, что Украина рассчитывает получить на восстановление в течение 10 лет 800 млрд долларов, и сравнил эту сумму с выплатами пенсий в Венгрии за 40 лет. С 2004 года Будапешт получил от Евросоюза только 73 млрд евро, добавил Гуйяш.

    Он подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в реализации инициатив, которые согласованы между Киевом и Брюсселем, если они не отвечают интересам страны.

    В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал президенту России Владимиру Путину сведения о содержании переговоров через своих советников.

    Комментарии (0)
