Bloomberg: Трамп поручил Рубио реформировать Венесуэлу после ареста Мадуро

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает Bloomberg, Дональд Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио возглавить процесс реализации реформ в Венесуэле после задержания Николаса Мадуро. Советник Белого дома Стивен Миллер сообщил журналистам, что США получают «полное и абсолютное» сотрудничество от правительства Каракаса. По его словам, Рубио будет возглавлять рабочую группу, в которую также войдут представители энергетических, финансовых и военных ведомств.

Миллер отметил: «Это большая команда, группа людей – все работают сплоченно и тесно друг с другом». Подробности о будущей администрации Венесуэлы остаются неизвестными, но Трамп заявил, что США будут управлять страной до проведения новых выборов и что главные нефтяные компании готовы инвестировать миллиарды долларов в восстановление нефтяной отрасли страны.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, приведенная к присяге на пост главы страны, по словам Миллера, оказывает содействие США, хотя публично осуждает задержание Мадуро. Миллер также выразил уверенность, что сотрудничество приведет к экономическому росту Венесуэлы и выгоде для США в области экономической и военной безопасности. Трамп, в интервью NBC, отверг слухи о координации с Родригес до ареста Мадуро и подчеркнул необходимость «вылечить страну» до новых выборов.

К ключевым участникам реформ также отнесены министр обороны Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс. На вопрос о главном ответственном за реформы Трамп назвал себя. В тот же день Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, где многие государства осудили действия США, выразив опасения по поводу возможного расширения военных операций, в том числе на Колумбию и Мексику, а также предсказали крах правительства Кубы. Представитель ООН Розмари ДиКарло выразила обеспокоенность несоблюдением международного права. Посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что операция была ограниченной и не преследовала цели оккупации страны.

