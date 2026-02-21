Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ

На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.5 комментариев
Инвесторы увидели в японском производителе унитазов Toto будущего гиганта ИИ
Японская компания Toto, известная во всем мире своими высокотехнологичными унитазами и биде Washlet, может неожиданно стать одним из важных игроков в индустрии искусственного интеллекта. К такому выводу пришли аналитики и инвесторы, обратившие внимание не на сантехнику, а на керамический бизнес компании.
The National Interest, интерес к Toto в начале 2026 года подогрел британский активистский фонд Palliser Capital, который приобрел значительную долю в компании. В фонде назвали Toto «самым недооцененным и незамеченным бенефициаром рынка памяти для ИИ».
На первый взгляд, связь между унитазами и искусственным интеллектом неочевидна. Однако ключ к разгадке – в подразделении Advanced Ceramics Division. Уже более 30 лет Toto производит промышленную керамику, в том числе для полупроводниковой отрасли и оптических коммуникаций.
По данным фонда, компания стала доминирующим поставщиком электростатических патронов (electrostatic chucks) для оборудования американской Lam Research. Эти компоненты используются в криогенных установках для травления диэлектриков при производстве 3D NAND-памяти – технологии, критически важной для современных дата-центров и систем ИИ.
Как поясняют отраслевые аналитики, такие керамические элементы должны выдерживать экстремальные температурные нагрузки, минимизировать загрязнения и соответствовать сверхжестким допускам. Именно эти компетенции Toto – в разработке материалов, производственных процессов и точной обработке – делают компанию потенциально важным участником цепочки поставок для производителей чипов нового поколения.
Примечательно, что керамическое направление уже приносит более половины операционной прибыли Toto, однако до недавнего времени инвесторы в основном ассоциировали компанию с бытовой сантехникой. В Goldman Sachs и ряде других инвестдомов в последний год начали говорить о росте прибыли, связанной с компонентами для NAND-памяти, особенно на фоне ожиданий восстановления рынка.
Palliser Capital призывает руководство Toto активнее рассказывать рынку о значении керамического бизнеса и более эффективно распределять капитал. По мнению фонда, компания недооценена именно потому, что инвесторы не до конца понимают ее роль в производстве передовых полупроводников.
