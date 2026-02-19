Tекст: Вера Басилая

По данным Der Spiegel, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил проведение операции по подрыву газопровода «Северный поток», передает RT.

В материале сообщается, что якобы подрыв был согласован лично Залужным, который тогда занимал пост главнокомандующего ВСУ и теперь служит послом Украины в Британии. В публикации приводится цитата: «Эта операция, в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии».

При этом, как отмечает издание, Владимир Зеленский не был осведомлен о готовящейся акции, а его офис не получал соответствующей информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Spiegel сообщил, что сотрудники ЦРУ поддержали план диверсий на второй встрече с исполнителями теракта на «Северных потоках».

ЦРУ опровергло информацию о поддержке теракта.

Россия заявила, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.