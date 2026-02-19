Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Spiegel: Залужный одобрил подрыв «Северного потока» без ведома Зеленского
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный санкционировал операцию по уничтожению газопровода «Северный поток», не ставя в известность Владимира Зеленского, сообщает Der Spiegel.
По данным Der Spiegel, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил проведение операции по подрыву газопровода «Северный поток», передает RT.
В материале сообщается, что якобы подрыв был согласован лично Залужным, который тогда занимал пост главнокомандующего ВСУ и теперь служит послом Украины в Британии. В публикации приводится цитата: «Эта операция, в конце концов, была одобрена Валерием Залужным, который тогда был главой армии».
При этом, как отмечает издание, Владимир Зеленский не был осведомлен о готовящейся акции, а его офис не получал соответствующей информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Spiegel сообщил, что сотрудники ЦРУ поддержали план диверсий на второй встрече с исполнителями теракта на «Северных потоках».
ЦРУ опровергло информацию о поддержке теракта.
Россия заявила, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.
Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.