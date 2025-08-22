Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.2 комментария
Суд Болоньи оставил под арестом украинца по делу «Северных потоков»
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный по делу о взрывах на «Северных потоках», останется под арестом до решения вопроса об экстрадиции в Германию.
Апелляционный суд Болоньи оставил гражданина Украины Сергея Кузнецова под арестом, передает РИА «Новости». Кузнецов был задержан в Италии по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.
Во время заседания Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию, где ему грозит расследование по запросу немецкой прокуратуры. Подсудимый заявил, что в момент совершения теракта находился на Украине, и попросил ознакомиться с обвинениями на родном языке.
Следующее заседание суда по вопросу возможной выдачи Кузнецова Германии назначено на 3 сентября. Итальянские власти продолжают удерживать Кузнецова под стражей до окончательного решения по экстрадиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркнул, что расследование подрывов «Северных потоков» должно быть полным и прозрачным после задержания фигуранта в Италии. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.