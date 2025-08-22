Суд Болоньи оставил под арестом украинца по делу «Северных потоков»

Tекст: Евгения Караваева

Апелляционный суд Болоньи оставил гражданина Украины Сергея Кузнецова под арестом, передает РИА «Новости». Кузнецов был задержан в Италии по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

Во время заседания Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию, где ему грозит расследование по запросу немецкой прокуратуры. Подсудимый заявил, что в момент совершения теракта находился на Украине, и попросил ознакомиться с обвинениями на родном языке.

Следующее заседание суда по вопросу возможной выдачи Кузнецова Германии назначено на 3 сентября. Итальянские власти продолжают удерживать Кузнецова под стражей до окончательного решения по экстрадиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в ФРГ Сергей Нечаев подчеркнул, что расследование подрывов «Северных потоков» должно быть полным и прозрачным после задержания фигуранта в Италии. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.