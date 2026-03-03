Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Взрывы прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз
Серия взрывов произошла в районе городов Исфахан и Шираз в Иране
В разных районах иранских городов Исфахан и Шираз почти одновременно были слышны несколько взрывов.
Инциденты зафиксированы в районе населенных пунктов Исфахан и Шираз, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства Mehr.
Исфахан является административным центром одноименной провинции в центральной части страны.
«Несколько минут назад были слышны несколько взрывов в различных районах Исфахана», – отметили авторы публикации.
Кроме того, аналогичные сообщения поступают из города Шираз. Он расположен на юге Ирана и считается столицей провинции Фарс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее серия взрывов произошла в центральных иранских городах Исфахан и Йезд. Иранский город Шираз подвергся атаке с воздуха.