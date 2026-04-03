NYT: СБ ООН заблокировал резолюцию об операции для открытия Ормузского пролива

Tекст: Дарья Григоренко

Россия, Китай и Франция фактически заблокировали инициативу арабских стран по одобрению военной операции против Ирана, выразив несогласие с пунктом, дающим международным силам право на применение всех необходимых мер для обеспечения свободы судоходства, пишет The New York Times.

Голосование по проекту, подготовленному Бахрейном при поддержке арабских стран Персидского залива, намечено на пятницу, однако остается неясным, удастся ли дипломатам убедить три страны с правом вето изменить свою позицию. Кроме постоянных членов, разногласия по тексту наблюдаются и среди десяти непостоянных членов СБ.

Документ, прошедший уже четыре редакции, предусматривает, что страны-члены ООН смогут действовать самостоятельно или в многонациональных коалициях для обеспечения свободного прохода через Ормузский пролив и предотвращения угроз судоходству. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых запасов нефти и газа, был закрыт Ираном после начала войны с США и Израилем 28 февраля. Это вызвало мировой энергетический кризис, рост цен на нефть, перебои на финансовых рынках и ударило по судоходству и страховым компаниям.

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни в четверг на заседании Совбеза заявил: «Агрессивные намерения Ирана по отношению к своим арабским соседям были коварными и заранее спланированными, в нарушение международного права». По его словам, Иран целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру: аэропорты, водоснабжение, порты и гостиницы.

Аналитики указывают, что инициатива Бахрейна носит скорее символический характер, поскольку военные возможности большинства арабских стран Персидского залива ограничены и они зависят от поддержки США. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что призывы Дональда Трампа к силовому открытию пролива нереалистичны, так как операция заняла бы слишком много времени и поставила бы участников под угрозу атак со стороны Корпуса стражей исламской революции, обладающего значительными ресурсами и баллистическими ракетами.

Блокировка Ормузского пролива обрушила экспортные возможности арабских стран и ударила по бюджету государств региона, в особенности пострадал Катар, вынужденный остановить добычу газа и объявить форс-мажор. Потери Катар оценивает в 20 млрд долларов ежегодно. Отношения арабских стран с Ираном, ранее поддерживавшиеся на фоне дипломатии и экономических связей, оказались на грани разрыва, даже те страны, что были посредниками в переговорах между США и Ираном, передали эту роль Пакистану, Турции и Египту.

Эксперты считают, что резолюция Бахрейна, по сути, усугубляет противостояние и переводит политический кризис в военную плоскость, не решая первопричину: закрытие пролива стало следствием войны, а не ее причиной.

Ранее официальный представитель генерального штаба ВС иранской армии Абольфазль Шекарчи сообщил, что Ормузский пролив останется недоступным для США и Израиля надолго, что связано с планами Тегерана вытеснить соперников из региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Такер Карлсон заявил, что возобновить движение судов через Ормузский пролив с применением военной силы невозможно. В МИД Ирана рассказали о новом протоколе судоходства в Ормузском проливе. Time узнал, как Иран неприятно удивил администрацию США ответными атаками.