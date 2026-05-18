Иран принял решение об участии в ЧМ-2026 по футболу в США

МИД Ирана сообщил об участии футболистов в ЧМ-2026

Tекст: Мария Иванова

Окончательный вердикт по поездке игроков на соревнования вынесли после успешных консультаций с Международной федерацией футбола, передает ТАСС.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи подчеркнул, что права иранских атлетов будут полностью соблюдены организаторами.

«Решение об участии национальной сборной Ирана по футболу в чемпионате мира принято на основе оценок министерства спорта и молодежи и футбольной федерации. Два дня назад в Турции состоялась хорошая встреча между представителями футбольной федерации и высокопоставленными руководителями ФИФА, и нам было гарантировано, что ФИФА приложит все усилия для обеспечения соблюдения хозяевами турнира регламентов ФИФА», – заявил дипломат во время пресс-конференции.

Накануне генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем также высоко оценил продуктивность турецких переговоров. По его словам, международная спортивная организация безусловно ожидает увидеть иранскую команду на предстоящем мировом первенстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил участие иранской сборной в матчах на территории США.

Позже Федерация футбола исламской республики выдвинула десять требований для поездки национальной команды на турнир.

Накануне Международная федерация футбола успешно согласовала с Тегераном условия выступления спортсменов на мировом первенстве.