Роналду прослезился после триумфа Португалии в турнире Лиги наций

Tекст: Ирма Каплан

«У меня много титулов с моими клубами, но нет ничего лучше, чем победа с командой Португалии. Это слезы. Миссия выполнена, и это доставляет столько радости», – приводит слова Роналду Washington Post (WP).

Как пишет газета, 40-летний Роналду первым выбежал на поле для разминки перед матчем, вызвав рев португальских болельщиков, многие из которых были одеты в майки с его именем.

Его появление побудило многих болельщиков достать мобильные телефоны, чтобы запечатлеть суперзвезду футбола, пока они еще могли видеть его. В субботу Роналду признал, что не сможет играть вечно.

«Это был 138-й гол Роналду за сборную Португалии. Никто никогда не забивал больше за свою страну», – сказано в материале.

На 88-й минуте матча Роналду заявил, что не сможет продолжить игру из-за травмы. Как оказалось, он пришел на матч травмированным.

«Я уже почувствовал это во время разминки, я чувствовал это в течение некоторого времени, но ради национальной команды, если бы мне пришлось сломать ногу, я бы ее сломал. Это ради трофея, я должен был играть и выложился на все сто», – добавил чемпион.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии одержала победу над командой Испании на стадионе в Мюнхене, выиграв финальный матч в серии пенальти после ничьей в основное время.