Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на её территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.0 комментариев
Захарова назвала мифическую российскую угрозу спасательным кругом Европы
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейские политики используют мифическую угрозу со стороны Москвы для прикрытия непопулярных решений и внутренних социально-экономических проблем.
Ранее министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус заявила, что рассматривает Москву в качестве врага, передает ТАСС.
«Что касается премьер-министра Нидерландов и других европейских политиков, то мифическая «российская угроза» стала для них «спасательным кругом» во внутренних делах», – подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что поиск внешнего противника очень удобен для оправдания собственных промахов. По ее словам, политики прикрываются таким врагом при проведении непопулярных мер, которые кардинальным образом расходятся с интересами жителей их стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца посол Нечаев отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.
В прошлом месяце российский посол отверг обвинения Хорватии в угрозах безопасности континента.
Летом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что европейцы придумали врага в лице России для повышения налогов.