Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Посол Нечаев: Рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе
Посол Нечаев заявил об отказе европейцев верить в российскую угрозу
Граждане европейских государств выступают против милитаристских призывов и разрушения собственной экономики ради конфронтации с Москвой, сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«Простые люди не хотят смотреть на продолжающееся разрушение экономики, промышленности и социальной сферы своих государств, не хотят снова готовиться к «маршу на восток», все меньше верят в лозунги о мнимой российской угрозе. Это очевидно», – сказал Нечаев РИА «Новости».
Он добавил, что избиратели активно выражают недовольство на уличных акциях и региональных выборах. Этот голос недовольных граждан хорошо слышен, отметил дипломат.
В сентябре правящий Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем потерпел серию политических поражений. В Саксонии-Анхальт партия получила 17,2%, в Берлине уступила «Левым», а в Мекленбурге-Передней Померании впервые вылетела из парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Нечаев заявил об отсутствии у России враждебности к Германии и напомнил политэлите ФРГ историю войн с Россией.
Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации.