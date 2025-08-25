Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Школьника в Иркутской области отдали под суд за взрыв патрона
В Иркутской области подросток принес в школу два строительно-монтажных патрона, во время урока один из них нагрел зажигалкой до взрыва, пострадал одноклассник, обвиняемого отдали под суд, сообщили в прокуратуре региона.
В результате происшествия осколок корпуса гильзы попал в голову одноклассника, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Обвинительное заключение по делу подростка утверждено прокуратурой для дальнейшего рассмотрения в суде. Обвинение предъявлено по статье о хулиганстве.
После выявления нарушений в организации профилактической работы в образовательном учреждении, прокуратура внесла представление должностному лицу. По итогам его рассмотрения виновный был привлечен к дисциплинарной ответственности.
До этого в Великом Новгороде подростки выстрелили в проезжающие мимо машины.
Ранее в Подмосковье двое подростков обстреляли из пневматического пистолета 12-летнего мальчика, их задержали.