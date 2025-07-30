Полиция задержала стрелявших из пневматики по ребенку в Подмосковье

Tекст: Ирма Каплан

По словам Волк, в дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило сообщение от местной жительницы о причинении телесных повреждений ее 12-летнему сыну.

«Сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных, находясь на балконе многоквартирного дома, расположенного на улице Авиаторов в деревне Коробово, производили стрельбу из пневматического пистолета, в результате чего пострадал несовершеннолетний», – рассказала представитель МВД в Telegram-канале.

Стрелявшие были оперативно задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались местные жители 2007 и 2008 года рождения. У одного из подростков был изъят пневматический пистолет.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего, по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на станции Матвеевская на Киевском направлении Московской железной дороги подростки открыли стрельбу из пневматического пистолета по сотруднику.