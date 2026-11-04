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Колумбия решила восстановить газопровод для импорта газа из Венесуэлы
Компания Ecopetrol анонсировала ремонт газопровода для поставок из Венесуэлы
Нефтегазовая компания Ecopetrol сообщила о намерении колумбийских властей возобновить поставки природного газа из Венесуэлы путем ремонта двунационального трубопровода.
Колумбийское правительство признало инфраструктурный проект стратегически значимым, передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Ecopetrol.
«Правительство включило восстановление двунационального газопровода «Антонио Рикаурте" в число проектов национального и стратегического значения. Это ключевой шаг на пути к реализации инициативы, которая поможет диверсифицировать источники поставок природного газа в страну», – говорится в сообщении компании.
Построенный в 2007 году газопровод длиной 225 км бездействует больше десяти лет. Его ремонт позволит интегрировать венесуэльское топливо в транспортную систему Колумбии и снизить издержки, поскольку импорт сжиженного природного газа по морю обходится значительно дороже.
Трубопровод способен пропускать свыше 12,7 млн кубометров в сутки, что покрывает около половины ежедневных потребностей Колумбии. На первом этапе планируется прокачивать 1,4 млн кубометров.
Ввод газопровода в эксплуатацию потребует не только восстановления инфраструктуры, но и получения лицензии от Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-президент государственной нефтегазовой компании PDVSA Пинто Саласар сообщил о достижении добычи нефти в Венесуэле уровня в 1 млн 252 тыс. баррелей в сутки.
В сентябре власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов.
Летом уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении сделки с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений.