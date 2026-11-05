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Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой
Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы
Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.
Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.
В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.
Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.
В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.