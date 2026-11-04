Французский военный самолет Airbus A400M сел в Польше у границы с Украиной

Tекст: Алексей Дегтярёв

Судно, используемое в том числе для переброски войск и военной техники, вылетело с авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

Примерно в 15.05 мск борт вошел в воздушное пространство Польши. Около 15.40 мск военный самолет приземлился в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

Европейские государства решили провести военные учения в Польше для отработки ввода войск на украинскую территорию.

На прошлой неделе постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Киева.