По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
Военный самолет Франции приземлился в Польше у границы с Украиной
Французский военный самолет Airbus A400M сел в Польше у границы с Украиной
Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas Военно-воздушных сил Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от украинской границы.
Судно, используемое в том числе для переброски войск и военной техники, вылетело с авиабазы Люксей-Сен-Совер на востоке Франции и направилось на восток, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.
Примерно в 15.05 мск борт вошел в воздушное пространство Польши. Около 15.40 мск военный самолет приземлился в аэропорту польского Жешува у границы с Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.
Европейские государства решили провести военные учения в Польше для отработки ввода войск на украинскую территорию.
На прошлой неделе постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о формировании западными странами постоянно действующего механизма военного снабжения Киева.