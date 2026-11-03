Протестующие студенты заблокировали вход в историческое здание Сорбонны

Французские студенты заблокировали вход в университет Сорбонна в Париже

Tекст: Мария Иванова

Вход в Сорбонну, расположенную в Латинском квартале, оказался полностью заблокирован. Обстановка у здания сохраняется спокойной, полиции на месте не наблюдается, передает РИА «Новости».

Отмечается, что протестное движение пока не затронуло здание другого крупного университета в Париже – Sciences Po.

Ранее Национальный союз студентов Франции анонсировал новые крупные протесты в стране 3 и 5 ноября. Организация призвала учащихся к блокировке вузов в эти дни.

Массовые протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. По данным МВД, в самой массовой общенациональной демонстрации 17 октября участвовали около 550 тыс. человек, против которых французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный союз студентов Франции призвал учащихся заблокировать университеты и выйти на массовые уличные акции.

В субботу сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против участников демонстрации в Париже.

Студенческие профсоюзы призвали блокировать работу учебных заведений.