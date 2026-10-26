Францию назвали самым «больным человеком Европы» из-за долгов

Tекст: Игорь Иножарский

Франция стала «новым больным человеком Европы» накануне президентских выборов: после двух уикендов массовых протестов против падения уровня жизни и состояния системы образования вторая экономика ЕС втягивается в замкнутый круг бюджетного и социального кризисов, пишет Politico.

«Франция находится на грани финансового кризиса. Нам нужно послать сигнал рынкам», – заявил изданию бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье. Инвесторы уже начали избавляться от французских облигаций или требуют рекордно высокую доходность из-за затянувшегося дефицита бюджета, долга в 3,5 трлн евро, слабого роста и нерешенной пенсионной реформы.

По данным издания, перспективы выхода во второй тур президентских выборов лидера правых Марин Ле Пен и лидера левых Жан-Люка Меланшона, которые обещают потратить миллиарды на снижение пенсионного возраста, еще больше пугают рынки. Улицы страны сотрясают беспорядки и погромы, участники протестов требуют повышения зарплат учителям, ремонта школ и компенсаций стремительного роста стоимости жизни.

Экс-премьер Италии Марио Монти напомнил, что в 2011 году спред доходности между итальянскими и германскими десятилетними бондами за несколько месяцев вырос с примерно 150 до более чем 500 базисных пунктов, и отметил, что подобный сценарий во Франции может развиваться очень быстро. Доходность французских десятилетних облигаций, по данным Politico, достигла 5,14% – максимума с 2002 года, а собеседники издания признали, что Париж, скорее всего, не выполнит обещание снизить дефицит бюджета до 3% ВВП к 2029 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил об опасности финансового кризиса в стране на фоне президентских выборов. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в понедельник на первом митинге кампании пообещала выступить защитницей Франции на фоне протестов и экономических проблем. В воскресенье движение «желтых жилетов» призвало французов выйти 31 октября на сидячий протест по всей стране.