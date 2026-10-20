Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
На главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего
Le Figaro: Потерявший на протестах руку француз подал в суд на главу МВД
Адвокат французского демонстранта, которому оторвало кисть руки во время акций протеста, подал жалобу на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков, пишет газета Le Figaro.
Адвокат молодого человека, получившего тяжелое увечье во время демонстраций во Франции, обвинил руководство силового ведомства в разрешении применять спецсредства для разгона толпы, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.
По данным издания, министру вменяется в вину соучастие в насильственных действиях при отягчающих обстоятельствах. Иск предъявлен также полицейскому, который предположительно бросил гранату в толпу. Ему инкриминируется умышленное насилие, повлекшее за собой увечья.
Ранее в министерстве отметили, что во время протестов органам правопорядка пришлось столкнуться с бунтовщиками, хулиганами и уличным насилием. В связи с этим потребовалось применять весь арсенал оружия промежуточного действия. Ведомство пообещало тщательно расследовать инцидент в Сен-Этьене, где 17-летнему демонстранту гранатой оторвало кисть руки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на предстоящих протестах.
В понедельник премьер-министр страны допустил введение режима чрезвычайного положения из-за беспорядков.
В воскресенье правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников массовых акций.