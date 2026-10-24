Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

«Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В тот же день в городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля. В прошлом месяце на северо-востоке Франции поместили под стражу подростка по подозрению в планировании теракта в местной школе.