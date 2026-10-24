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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    24 октября 2026, 00:18 • Новости дня

    Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

    Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.

    «Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.

    Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В тот же день в городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля. В прошлом месяце на северо-востоке Франции поместили под стражу подростка по подозрению в планировании теракта в местной школе.

    22 октября 2026, 11:12 • Новости дня
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что иностранные политики делают глупые комментарии о беспорядках в республике ради собственной политической выгоды.

    Макрон отметил, что «манипуляции с информацией после субботних беспорядков привели к заявлениям, которые столь же неприемлемы, сколь и глупы, со стороны многих людей, включая иностранных лидеров», пишет The Guardian.

    На вопрос журналистов о том, имеет ли он в виду американского лидера Дональда Трампа, президент ответил утвердительно. Ранее американский политик обвинил в насилии на улицах французских городов «мигрантов, джихадистов и коммунистов». Макрон также упомянул премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о «нашествии экстремистского ислама».

    По словам французского лидера, политики используют ситуацию во Франции для собственных избирательных кампаний. Он опроверг слухи о вторжении мигрантов и исламистов, назвав их абсолютно ложными, и обратил внимание на распространение сгенерированных нейросетями фейковых изображений.

    Тем временем в Париже запретили проведение акций протеста в четверг из-за угрозы новых беспорядков. В субботу движение «желтых жилетов» планирует провести марш в центре столицы. За время погромов в стране задержали 2,5 тыс. человек, из которых 174 получили тюремные сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о потере контроля над протестами со стороны властей.

    Издание Le Figaro сообщило, что половина полицейской роты охраняла магазин семьи Брижит Макрон.

    В воскресенье президент Франции пообещал наказать участников массовых погромов.

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    21 октября 2026, 19:06 • Новости дня
    Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах

    Tекст: Ольга Иванова

    Все изоляторы при судах в крупных городах Франции, включая Париж, оказались переполнены после масштабных протестов, заявил глава французского министерства юстиции Жеральд Дарманен.

    «Все судебные изоляторы – то есть места при судах, где люди находятся в ожидании суда под надзором полиции, – переполнены. Это касается Парижа, Лилля, Марселя, Бордо и Тулузы», – приводит слова Дарманена РИА «Новости» со ссылкой на французские телеканалы.

    Глава минюста Франции добавил, что суды страны рассматривают дела более 900 участников протестов, прошедших 17 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял статью о якобы причастности России к протестам во Франции.

    Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон утратил контроль над ситуацией с протестами.

    Во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции

    Franceinfo: На северо-востоке Франции разбился истребитель Mirage 2000D

    Истребитель Mirage потерпел крушение во Франции
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси, на месте крушения обнаружены останки одного члена экипажа.

    Истребитель потерпел крушение вечером во вторник в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Franceinfo.

    На месте происшествия была развернута крупная поисково-спасательная операция, к которой привлекли вертолеты, пожарных, жандармерию и военных специалистов. Спасатели обнаружили останки одного летчика, поиски второго члена экипажа продолжаются.

    Местные жители сообщили, что в момент инцидента видели вспышку в небе и слышали сильный взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом во Франции 11 человек погибли при крушении самолета. Тогда граждане республики стали жертвами крушения легкомоторного борта в Марокко.

    Весной легкий самолет французских ВВС разбился во время учебного полета.

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    22 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города

    В центре Парижа до 25 октября ввели ночной комендантский час

    Власти Парижа ввели комендантский час в двух районах города
    @ Louai Barakat/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Префектура полиции Парижа ограничила нахождение людей на улицах в двух центральных районах в ночное время суток.

    Комендантский час будет действовать в районе площади Республики и квартала Ле-Аль ежедневно с 23:00 до 06:00 по местному времени вплоть до 25 октября, передает ТАСС.

    Запрет на пребывание на улице в указанные часы распространяется как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних граждан. Соответствующее постановление издал префект парижской полиции, о чем ведомство сообщило на своей странице в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник префектура полиции Парижа ввела комендантский час в центре французской столицы.

    В понедельник суды вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен.

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    21 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    В центре Парижа третью ночь подряд ввели комендантский час
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Ольга Иванова

    В Париже третью ночь подряд вводится частичный комендантский час из-за массовых протестов, сообщили в столичной полиции.

    Подобные ограничения уже действовали в ночь на вторник и на среду, передает РИА «Новости». «В соответствии с распоряжениями премьер-министра Себастьяна Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса префектура полиции приняла постановления о комендантском часе», – сообщила столичная полиция.

    Ограничения будут действовать на площади Республики и в районе квартала Аль с 23.00 до 6.00 утра (00.00-07.00 мск). Они распространяются как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в центре Парижа ввели комендантский час.

    В тот же день на главу МВД Франции Лорана Нуньеса подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В воскресенье мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов.

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    22 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Франция урезала расходы на бывших премьер-министров

    Politico: Во Франции расходы на экс-премьеров сократились на 500 тыс. евро

    Tекст: Игорь Иножарский

    В 2026 году во Франции стоимость льгот для бывших премьер-министров сократится на 500 тыс. евро из-за смерти некоторых из них и отмены пожизненных автомобилей с водителем.

    Согласно парламентскому документу, расходы на бывших премьер-министров в 2026 году составят 1,2 млн евро, что на полмиллиона меньше, чем в 2025 году, пишет Politico.

    Снижение связано со смертью Лионеля Жоспена и Эдуара Балладюра, на которых в 2025 году выделялось 260 тыс. евро. Кроме того, указ Себастьяна Лекорню задним числом с 1 января отменил для бывших глав правительства право на служебный автомобиль с водителем спустя 10 лет после ухода с поста.

    Бывшие премьеры в течение 10 лет могут пользоваться услугами личного секретаря. Депутат Мари-Кристин Даллоз планирует предложить ограничить льготы на автомобиль и секретаря пятью годами, что может сэкономить еще 520 тыс. евро в 2027 году.

    Больше всего средств уходит на Доминика де Вильпена и Бернара Казнёва – в 2025 году на них было потрачено 209 тыс. и 197 тыс. евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета. В августе Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона. В мае во Франции начали расследование против идущего в президенты экс-премьера.

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    21 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Крупный французский профсоюз призвал к забастовке в ноябре

    Глава французского профсоюза CGT призвала к общенациональной забастовке 5 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава одного из крупнейших французских профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала к проведению общенациональной забастовки 5 ноября из-за отсутствия ответов властей на требования протестующих.

    «Мы не получили никакого ответа на наши требования, так что премьер-министр только усиливает гнев… CGT и объединение профсоюзов призывает к максимально широкой мобилизации 5 ноября. Мы призываем работников провести общие собрания повсюду, на всех рабочих местах, со всеми коллегами, во всех службах, на всех заводах, чтобы сделать забастовку 5 ноября и после всеобщей», – заявила Бине, слова которой приводит РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Во Франции с середины сентября продолжаются протесты. Изначально на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требуя улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен, а акции охватили другие регионы.

    Самой масштабной стала демонстрация 17 октября, в которой, по данным МВД, приняли участие около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду политик Флориан Филиппо высмеял статью о причастности России к протестам во Франции. В тот же день лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон утратил контроль над протестами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Франции в доведении страны до безумия.

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    21 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Крупнейший во Франции оператор связи столкнулся с масштабным сбоем

    Крупнейший французский оператор связи Orange столкнулся с масштабным сбоем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейшая французская телекоммуникационная компания Orange сообщила о масштабных перебоях в работе мобильной сети по всей территории страны.

    Французская телекоммуникационная компания Orange сообщила о перебоях в работе мобильной сети, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент вы можете столкнуться с перебоями в работе мобильной сети Orange», – говорится в заявлении компании.

    По данным телеканала BFMTV, сбой затронул всю Францию и сильно нарушил возможность звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сбой интернет-связи зафиксировали в ключевой телекоммуникационной сети Ирана.

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    22 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Суд Парижа разрешил студентам провести манифестацию после запрета властей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF, позволив акции состояться.

    Административный суд Парижа разрешил проведение студентами манифестации, сняв запрет полиции на проведение акции протеста, пишет РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

    Накануне полиция Парижа запретила протестную акцию, запланированную на четверг. Студенческая организация назвала это решение репрессивным и заявила о намерении оспорить его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен заявил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    Во вторник адвокат студента, потерявшего кисть руки на протестах, подал жалобу на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

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    22 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Подтверждена гибель второго члена экипажа разбившегося во Франции истребителя

    BFMTV: Второй пилот разбившегося во Франции истребителя Mirage погиб

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй член экипажа истребителя Mirage-2000D ВВС Франции, который разбился в ходе учебного полета на северо-востоке страны, погиб, сообщил телеканал BFMTV.

    Истребитель ВВС Франции Mirage-2000D потерпел крушение в среду. Обнаруженные на месте аварии материалы позволяют подтвердить гибель двух человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В прокуратуре отметили, что для точного подтверждения гибели обоих пилотов необходимо провести анализ ДНК. Изначально вооруженные силы страны сообщали о смерти лишь одного члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военный самолет ВВС Франции Mirage 2000D разбился рядом с городом Нанси.

    Летом при крушении небольшого самолета на северо-востоке Франции трем людям удалось покинуть борт за мгновения до катастрофы.

    В результате падения самолета в коммуне Томблен погибли 11 человек.

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    22 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Россия призвала ОБСЕ расследовать действия полиции против детей во Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия призвала государства – участники ОБСЕ расследовать применение чрезмерной силы французской полицией против детей, заявил постпред России при организации Дмитрий Полянский.

    «Российская Федерация призывает к объективному и беспристрастному расследованию всех случаев применения чрезмерной силы французской полицией в отношении детей, привлечению виновных к ответственности и прекращению практики избирательного подхода к обязательствам в рамках ОБСЕ», – заявил Полянский на заседании постсовета организации. Его слова приводит РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что правозащитники сравнивают последствия чрезмерного применения силы с травмами, полученными в ходе боевых действий.

    Полянский привел примеры пострадавших подростков и отметил, что во Франции зафиксированы случаи применения слезоточивого газа, резиновых пуль, удушающих приемов и унижающего достоинство обращения с задержанными. По его словам, внутренние проверки МВД Франции не привели к улучшению ситуации.

    Дипломат подчеркнул, что западные «поборники свобод» не осуждают полицейский произвол, а в отношении Франции не запускается «Московский механизм».

    По его словам, права детей имеют значение для Запада только тогда, когда это удобно для антироссийской пропаганды, а правозащитная риторика «мгновенно улетучивается», когда речь идет о собственных несовершеннолетних гражданах.

    Полянский заключил, что по этой «скользкой дорожке» теперь движутся Бельгия, Италия и другие страны региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции пообещало предельно жесткие действия полиции на субботних протестах. В тот же день потерявший руку на протестах студент подал в суд на главу ведомства.

    В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Макрону на «шулерство с правочеловеческой проблематикой» при подавлении уличных акций.

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    21 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Филиппо высмеял статью о причастности России к протестам во Франции

    Лидер партии «Патриоты» Филиппо высмеял статью об участии России в протестах

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо с иронией прокомментировал статью телеканала BFMTV, что массовые демонстрации в стране якобы подогревались российскими ботами.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо с иронией прокомментировал материал, что массовые демонстрации в стране якобы поддерживались из-за рубежа, передает РИА «Новости».

    «Ну вы только посмотрите на это еще раз! Эта одержимость якобы «русским заговором» за каждым событием во Франции становится очень тревожной для психического здоровья тех, кто до сих пор верит в эту чушь!» – написал Филиппо в социальной сети.

    В публикации рассказывается об исследовании германской неправительственной организации, авторы которого назвали протесты подогретыми из России. Однако в материале BFMTV признается, что протестное движение является полностью французским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России во Франции призвало граждан к бдительности на фоне масштабных протестов. Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже.

    До этого Филиппо уже высмеял попытки французских средств массовой информации обвинить Москву в организации беспорядков.

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    21 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Французы устроили протест у здания суда под Парижем из-за задержания школьников

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 200 человек вышли на акцию протеста перед зданием суда в пригороде Парижа после задержания несовершеннолетних участников манифестаций.

    Собравшиеся в коммуне Бобиньи протестующие требовали освободить около 20 несовершеннолетних, которых задержали в минувшие выходные во время манифестаций старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету 20Minutes. Участники акции скандировали лозунг с призывом освободить учеников.

    По данным портала actu.fr, 17 школьников провели ночь в камерах предварительного заключения здания суда. Отмечается, что условия содержания оказались ужасными: в помещениях отсутствовали матрасы, а в нескольких камерах стояли бутылки с мочой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минюст Франции сообщил о переполненных из-за протестов изоляторах.

    В понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов.

    В субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    21 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Макрон: Стоимость грузоперевозок из Персидского залива выросла в десять раз

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном и блокировка Ормузского пролива увеличили транспортные расходы на перевозку ресурсов в десять раз.

    Конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном и последовавшая блокировка Ормузского пролива практически разрушили логистические цепочки на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Главная проблема на данный момент – это транспортные расходы, они выросли в десять раз», – заявил Макрон во время визита в Катар.

    По словам президента, нехватка судов для доставки грузов вызвана тем, что слишком мало из них имеют страховку для прохода через пролив. Сейчас обсуждается создание нового механизма региональных гарантий, который поможет снизить цены на логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе.

    Во вторник танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В Британии спрогнозировали снижение роли пролива в мировой логистике.

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    22 октября 2026, 20:16 • Новости дня
    В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час

    La Provence: Власти запретили все демонстрации в Марселе

    В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час
    @ Louai Barakat/IMAGESLIVE/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Префектура департамента Буш-дю-Рон запретила все манифестации во французском Марселе и ввела в городе ночной комендантский час, сообщила региональная газета La Provence.

    Запрет на проведение демонстраций распространяется на весь департамент. Кроме того, в Марселе будет введен комендантский час в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник. Ограничение будет действовать с 23:00 до 05:00 по местному времени, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

    Также в субботу будет запрещена перевозка топлива.

    Ранее демонстрации были запрещены в других крупных городах Франции, включая Гавр, Лион и Ниццу. В Париже разрешили только манифестацию профсоюзов по согласованному маршруту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичная полиция сообщила о введении в Париже третью ночь подряд частичного комендантского часа из-за массовых протестов.

    Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    В воскресенье число мародеров в ходе массовых беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек.

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      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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