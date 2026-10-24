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Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции
Макрон назвал стрельбу под Парижем первым расистским терактом
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что стрельба в пригороде Парижа стала первым в истории республики терактом на почве расизма.
«Это переломный момент, потому что впервые мы сталкиваемся с запланированным террористическим актом, направленным на убийство наших соотечественников, наших детей из-за их цвета кожи или вероисповедания», – приводит слова Макрона France Presse.
Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и четырех раненых в результате стрельбы в коммуне Трапп под Парижем. Нападавший расстреливал людей из окна машины, полиция оперативно задержала 39-летнего местного жителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу в пригороде Парижа как террористическое преступление. В тот же день в городе Трапп неизвестный открыл огонь из автомобиля. В прошлом месяце на северо-востоке Франции поместили под стражу подростка по подозрению в планировании теракта в местной школе.