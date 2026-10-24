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Генсек ОДКБ анонсировал создание аналитической платформы для разных стран
ОДКБ создаст аналитическую площадку для экспертов разных стран
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует создать международную аналитическую платформу для широкого круга стран, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
«Приоритеты Российской Федерации в этом году – это активизация и усиление информационно-аналитической работы… Должна быть аналитическая площадка ОДКБ плюс, которая объединит как можно больше стран, потому что экспертная составляющая, информация экспертов разных стран помогает нам всем выработать правильные решения», – сказал Масадыков, передает ТАСС.
В апреле этого года ОДКБ провела конференцию на площадке МГИМО, где присутствовали представители стран СНГ и ШОС.
По словам Масадыкова, ОДКБ готова делиться своим опытом, несмотря на наличие закрытой информации.
«А вот то, что мы можем сделать аналитически, – это очень важно, это нам нужно делать», – заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков и генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили на полях Генассамблеи в Нью-Йорке развитие отношений между организациями.
В августе Минск сообщил о надежном управлении ситуацией на рубежах с европейскими государствами.
В июне участники Организации Договора о коллективной безопасности заявили об активном освоении современных методов ведения боевых действий.