Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Генсек ОДКБ заявил о полном контроле Белоруссии над западными границами
Генсек ОДКБ Масадыков заявил о полном контроле Белоруссии над западными границами
Минск надежно управляет ситуацией на рубежах с европейскими государствами, находясь в тесном взаимодействии с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности, сообщил генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.
Белоруссия уверенно контролирует обстановку на границе с западными странами и работает в тесном контакте с представителями Организации Договора о коллективной безопасности, передает РИА «Новости». Генеральный секретарь объединения Таалатбек Масадыков напомнил, что в июне 2026 года он посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границы.
В ходе визита также состоялась рабочая встреча с председателем Государственного пограничного комитета Белоруссии. «Белорусская сторона уверенно контролирует обстановку», – отметил Масадыков.
Генсек уточнил, что организация располагает подробной информацией обо всем происходящем в регионе. По его словам, объединение планирует свою работу в соответствии с текущей ситуацией, опираясь на тесное сотрудничество с российской и белорусской сторонами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Белоруссии опровергли информацию об обострении обстановки на границах республики.
Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев сообщил о напряженной ситуации из-за регулярных пролетов беспилотников.
Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков заявил об активном освоении союзниками современных методов ведения боевых действий.