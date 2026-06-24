Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии
Васильев заявил об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии
Обстановка на границе Украины и Белоруссии становится все более напряженной из-за регулярных пролетов беспилотников, сообщил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.
«Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА «Новости».
Мероприятие проходит в Петербурге с 24 по 26 июня.
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