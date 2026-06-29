  • Новость часаМинистр обороны сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками
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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

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    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

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    29 июня 2026, 11:09 • Новости дня

    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах

    В Польше произошла массовая драка с поножовщиной между поляками и украинцами

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема в польских Стараховицах перерос в жестокую потасовку с применением холодного оружия, в результате которой пострадал один человек.

    Инцидент произошел в городе Стараховицы Свентокшиского воеводства, передает РИА «Новости».

    Местная полиция сообщила подробности: «Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников драки применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен».

    Прибывшие на место происшествия спасатели и стражи порядка оказали помощь пострадавшему. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об участии в избиении.

    Виновным грозит наказание на срок от трех месяцев до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников потасовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы.

    Неделей позже агрессивно настроенные мужчины атаковали гражданина Украины в городе Радом из-за незнания местных песен.

    В конце прошлого года полиция зафиксировала массовую драку украинских мигрантов с применением холодного оружия в столичном Свентокшиском парке.

    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

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    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

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    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

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    29 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    Путин: ВС России заблокировали пятитысячную группировку ВСУ в районе Рубцов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около 5 тыс. человек на левом берегу реки в районе Рубцов, рассказал президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По словам президента, на Рубцовском направлении, на левом берегу реки ВС России фактически заблокировали группировку противника численностью около 5 тыс. человек. Она прижата к реке.

    «Сверху идёт 1-я танковая армия российских Вооружённых Сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия – с юга. И до полного окружения – там всё под огневым контролем находится, – но до полного, до окончательного окружения остаётся где-то около двух километров. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит её успешно», – рассказал Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он уточнил, что судьба группировки противника будет похожа на ту, что была у ВСУ в  районе Купянска-Узлового. «И если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – сказал президент.

    На Краснолиманском направлении, сообщил он, продолжается освобождение города Красный Лиман. Из 11 тыс. домов осталось освободить лишь 149. Этот населенный пункт является важнейшим логистическим центром и крупной узловой железнодорожной станцией.

    «Это важнейший укрепрайон создавался вооружёнными силами Украины на протяжении почти 10 лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино. Всё это находится в зоне ответственности группировок «Южная» и «Центр», – добавил он.

    При этом группировка «Южная» продвигается к Славянску, до которого осталось 8–9 километров, а войска группировки «Центр» прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений противника глубиной примерно 400 метров на четырёх участках и ведут бои по взятию оборонительного рубежа, сообщил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России анонсировали скорое начало боев за Славянск и Краматорск. Солдаты ВСУ начали бежать из Алексеево-Дружковки.   Минобороны сообщило о продвижении ВС России в Константиновке и Красном Лимане.

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    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    29 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей

    Путин: «Дух Анкориджа» не был облечен в документы

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже обсуждались варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    «Этот так называемый «дух Анкориджа», хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Он напомнил, что по итогам саммита заявлял о реальной возможности дойти до завершения конфликта на Украине. Президент России подчеркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта.

    Также российский президент высказался о том, что европейские лидеры якобы переубедили президента США по поводу событий, происходящих на Украине. «Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имею ввиду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик», – сказал Путин.

    Он добавил, что Москва ожидает после завершения острой фазы вокруг Ирана приезда представителей администрации США, с которыми ранее неоднократно были контакты, для продолжения переговоров, начатых в Анкоридже. «Готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем», – подчеркнул глава российского государства.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что одна из сторон, по оценке Москвы, демонстрирует «дрейф» от результатов встречи на Аляске, которые до сих пор остаются нереализованными.

    Летом 2025 года президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели переговоры в Анкоридже, обсудив пути урегулирования украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже. Москва, как заявил Лавров, ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    29 июня 2026, 03:05 • Новости дня
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области

    Группировка «Восток» освобождает Запорожскою область со скоростью 1-1,3 км в день

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России успешно преодолевают сопротивление противника и освобождая территории Запорожской области со скоростью до 1300 метров в сутки, заявил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил работу группировки войск «Восток», заявив, что противник перебросил из Донецкой Республики хорошо подготовленные войска на Запорожское направление.

    «Здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области, на широком фронте продвигаются от одного километра, до километра 300 метров ежедневно», – заявил Путин в видео, представленном пресс-службой Кремля.

    Он отметил обширную зону ответственности группировки «Днепр», которая успешно воюет на Ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Герани» поразили пять локомотивов ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами. Российские войска нанесли удары по промышленному предприятию и АЗС в Запорожье.

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    29 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине

    «Герани» уничтожили АЗС в Харьковской и Днепропетровской областях

    Армия России нанесла удары по заправкам и складам ГСМ на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия осуществила серию точных атак по автозаправочным станциям и местам хранения горюче-смазочных материалов в Харьковской и Днепропетровской областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В Днепропетровской области поражена автозаправочная станция «БРСМ-Нефть», расположенная в районе населенного пункта Подгородное.

    В Харьковской области беспилотники «Герань» атаковали АЗС Marshal в поселке Берестин. Кроме того, пострадала еще одна заправка этой же сети на дороге в сторону населенного пункта Новая Водолага.

    Удары также пришлись по Кировоградской и Сумской областям. Дроны успешно поразили резервуары с горюче-смазочными материалами на территории предприятия «Агрон» в поселке Новое, что привело к сильному пожару. В Сумской области беспилотники нанесли удар по подстанции в поселке Бурынь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых украинских городах из-за российских ударов не осталось ни одной работающей АЗС.

    Экономист Иван Лизан назвал поражение заправок единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов обвинил украинских военных в сознательном превращении АЗС в места снабжения армии.

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    29 июня 2026, 08:54 • Новости дня
    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове

    Военкор Коц: «Герани-5» уничтожили военные эшелоны и склады в Харькове

    Стало известно об ударах «Геранями» по ж/д узлу в Харькове
    @ Виктор Антонюк/РИА Новост

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли точные удары по железнодорожному узлу Холодная Гора и технической зоне танкового училища в Холодногорском районе Харькова, вызвав мощную детонацию, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Вечером 28 июня над западной частью Харькова поднялся высокий столб черного маслянистого дыма. По данным российских источников, целями стали два связанных между собой объекта, сообщил в Max военный корреспондент Александр Коц.

    Основной удар пришелся на железнодорожный узел Холодная Гора. На станции находились военные эшелоны с топливом и боеприпасами. Зафиксировано не менее десяти попаданий, которые привели к серии повторных взрывов.

    «Район оцепили, доступ ограничили», – передает Коц.

    Второй целью стала техническая зона Харьковского высшего танкового командного училища, расположенного поблизости. На складах техники произошли детонация и крупный пожар. Атаку осуществили реактивные беспилотники «Герань-5», оснащенные турбореактивным двигателем и утяжеленной боевой частью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары аппаратами «Герань» по железнодорожной технике украинской армии в Харьковской области. Ранее Министерство обороны сообщило о поражении перевозивших военные грузы локомотивов на Харьковском направлении.

    Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о многочисленных попаданиях дронов в промзоне Холодногорского района.

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    28 июня 2026, 16:46 • Новости дня
    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях

    Военный эксперт Анпилогов: Украина превратила АЗС в военные объекты

    Анпилогов: Украина использует автозаправки в военных целях
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные сознательно подставляют под удар гражданских, превращая заправки и даже почтовые отделения в места снабжения ВСУ. Между тем поражение АЗС значительным образом снижает боеспособность противника в Донбассе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Автомобильные заправочные станции (АЗС) фактически представляют собой небольшое нефтехранилище, которое может использоваться не только в гражданских, но и военных целях. На Украине в настоящий момент ВСУ как раз активно задействуют эту инфраструктуру в своей работе», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Профильные НПЗ были поражены ВС РФ давно и весьма эффективно. Теперь бензин в города республики доставляют на фурах напрямую из Европы. Соответственно, противнику попросту неоткуда брать топливо, кроме как на городских заправках», – добавляет собеседник.

    «ВСУ на этом фоне осознанно превратили заправки в военные объекты, что, разумеется, ставит под удар жизнь и интересы простых граждан. Подобным образом украинская армия, кстати, поступает не в первый раз: отделения «Новой почты» давно используются для пересылки предметов армейского снабжения», – отмечает он.

    «При этом Россия не наносит «чрезмерные» удары: под огонь попадают лишь те регионы, которые непосредственно задействованы в системе обеспечения различных группировок ВСУ, находящихся на фронте. То есть происходящее напрямую способствует укреплению позиций России в Донбассе», – акцентирует эксперт.

    «Удары по АЗС в настоящий момент – наиболее логичное решение для противодействия противнику в плане топливного снабжения. Бить по путям доставки бензина бесполезно. Учитывая то, что на Украине не осталось НПЗ, за исключением некоторых «кустарных» объектов, данная стратегия может достаточно быстро продемонстрировать свою эффективность», – резюмирует Анпилогов.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

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    29 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Хирург «Авиценна» объяснил редкость пулевых ранений в зоне спецоперации

    Хирург «Авиценна»: Бойцы СВО крайне редко получают пулевые ранения

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе специальной военной операции военнослужащие крайне редко получают пулевые ранения, так как все чаще врачи встречаются с осколочным травмам из-за активного применения беспилотников, рассказал врач-хирург Хадятулло Кутбединов с позывным «Авиценна».

    «На практике ежедневно в нашей работе в основном видим осколочные ранения – нижних, верхних конечностей, туловища. Пулевые ранения очень редко. Это связано с тем, что идет современная война дронов», – передает слова врача-хирурга ТАСС с представленного Минобороны видео.

    Доктор пояснил, что хирург должен обладать решительностью, чтобы моментально определить, куда направить пациента: на операцию или ожидать.

    «Решительность требуется постоянно, потому что если задеты сосуды, то каждая секунда на счету», – добавил «Авиценна».

    В оборонном ведомстве отметили, что медики группировки «Центр» каждый день спасают бойцов на Добропольском направлении. Система оказания помощи выстроена в несколько этапов.

    На линии соприкосновения санитары и фельдшеры работают под огнем противника: они останавливают кровь, накладывают жгуты и ставят капельницы прямо на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.

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    29 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Хинштейн назвал выжегших на курянине букву Z украинских солдат «зверьем»

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн резко осудил действия украинских военных, которые выжгли символ Z на руке находившегося в плену мирного жителя.

    Вернувшийся из украинского плена житель Курской области лично рассказал главе региона о пережитых издевательствах, следует из сообщения в Max Хинштейна.

    По словам мужчины, инцидент произошел во время его нахождения в полевом госпитале на территории Сумской области.

    Пострадавший уточнил, что солдаты Вооруженных сил Украины выжгли ему букву Z на правой руке, немного выше локтя. Ознакомившись с подробностями случившегося во время встречи с освобожденными из плена мирными гражданами, губернатор Александр Хинштейн дал жесткую оценку действиям украинских военных.

    «Зверье какое-то», – прокомментировал рассказ курянина глава региона.

    Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн встретил пятерых освобожденных из украинского плена курян.

    Ранее вернувшийся из украинского плена рассказал, что его бросали в холодную воду, практикуя «американскую пытку», затем вытаскивали оттуда и резали.

    Всего властям удалось вернуть с территории Украины 171 жителя Курскрй области.

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    28 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    На границе Украины с Польшей скопилось более 260 автомобилей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Свыше 260 автомобилей застряли на пункте пропуска между Украиной и Польшей, время ожидания для водителей и пассажиров превышает 12 часов, сообщили СМИ.

    «На пункте пропуска «Краковец» на границе с Польшей образовалась огромная очередь», – сообщил украинский «24 Канал». Своей очереди на въезд на Украину ожидают более 260 автомобилей, передает РИА «Новости».

    Время ожидания проезда уже превысило 12 часов. Ситуация осложняется тем, что люди вынуждены находиться в машинах в условиях аномальной жары, обращает внимание издание «Страна.ua».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня на выезде с Украины в Польшу скопилось множество автомобилей.

    В конце прошлого года время ожидания на границе достигало 20 часов.

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    28 июня 2026, 14:25 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Харькове на фоне тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    На северо-востоке Харькова днем прогремели новые взрывы, совпавшие по времени с объявленной в регионе воздушной тревогой.

    О серии новых взрывов в Харькове на северо-востоке Украины сообщил телеканал «Общественное», передает РИА «Новости». Канал уточнил, что инцидент произошел на фоне действующей воздушной тревоги в регионе.

    В сообщении в Telegram-канале «Общественного» сказано: «Еще один взрыв прозвучал в Харькове». Ранее в это же воскресенье телеканал уже информировал о повторном взрыве в городе.

    Ситуацию дополняют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно этим данным, сигнал воздушной тревоги на момент сообщений звучал в части Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня в Харькове за сутки прогремели четыре серии взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

    В январе в Харькове произошел уже шестой за сутки мощный взрыв при сохранении режима воздушной тревоги.

    В июне прошлого года украинский канал «Общественное» на фоне воздушной тревоги сообщил о взрывах в Харькове и за его пределами.

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    28 июня 2026, 13:18 • Новости дня
    Неизвестный поджег полицейские машины под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на спецплощадку автомобилей райотдела полиции города Измаила Одесской области Украины. Инцидент произошел сегодня ночью, сообщает издание «Страна».

    Инцидент произошел в ночь на 28 июня на спецплощадке для автомобилей районного управления полиции, передает ТАСС. Неизвестный бросил бутылку с «коктейлем Молотова» на территорию парковки.

    По предварительным данным, емкость с зажигательной смесью была брошена из окна или с крыши соседнего многоквартирного дома. В результате возгорания повреждения получили пять транспортных средств.

    В настоящее время правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого в поджоге. Детали происшествия и мотивы злоумышленника устанавливаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года в центре Одессы взорвали автомобиль военного прокурора. За 2024 год на украинской территории зарегистрировали более 340 поджогов машин военнослужащих. Летом того же года одесские партизаны за одну ночь уничтожили пять служебных автомобилей военкоматов.

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