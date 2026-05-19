Поляки избили украинца из-за незнания местных песен
В польском городе Радом группа агрессивно настроенных мужчин атаковала украинца после его отказа исполнить национальные композиции, сообщил представитель местной полиции.
Пострадавшим оказался 20-летний гражданин Украины, сказал собеседник РИА «Новости». «В деле фигурируют признаки ксенофобии», – добавил он.
По данным следствия, на улице к молодому человеку подошли четверо местных жителей и потребовали исполнить польские песни.
Выяснив, что иностранец не знает композиций, злоумышленники начали оскорблять его. Затем нападавшие повалили пострадавшего на землю и стали наносить удары по голове и телу. При этом они продолжали выкрикивать нецензурные ругательства, касающиеся происхождения жертвы.
Правоохранительные органы задержали 38-летнего подозреваемого, которому уже предъявлено обвинение. Суд избрал для него меру пресечения, не связанную с арестом. Поиски остальных троих участников нападения продолжаются.
В середине мая группа местных жителей напала на компанию украинских подростков в центре Варшавы. В конце прошлого года жители польского Радома избили гражданина Украины.