    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    Еврокомиссар сравнил объемы производства вооружений в России и ЕС
    Глава завода «Ракета» объяснил решение не копировать «часы Путина»
    В России начат эксперимент по отсрочке НДС при импорте товаров
    Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу нефтепровода «Дружба»
    Дирижер Стадлер умер на борту экстренно севшего в Румынии рейса Петербург - Стамбул
    Обвиняемые в хищении триллиона рублей по схеме «бумажного» НДС покинули Россию
    Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    21 апреля 2026, 01:19 • Новости дня

    Небензя обвинил Зеленского и европейских лидеров в желании продолжить конфликт

    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главной причиной неурегулированного кризиса на Украине является желание Владимира Зеленского и большинства европейских лидеров продолжать конфликт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

    По словам дипломата, в Киеве отсутствует здравая политическая сила, способная противостоять замыслу использования простых украинцев в интересах Европы. Он отметил, что нынешнее руководство страны продолжает слепо исполнять эту волю, однако итог такого сценария будет трагичным, передает РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Украина фактически экспортирует лишь наемников и оружие, которые затем появляются в различных конфликтных точках по всему миру. Ситуация на Украине остается крайне тяжелой, подчеркнул постпред.

    По его словам, обычные украинские граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство, уклоняются от службы и дезертируют. Дипломат рассказал, что украинские мужчины дают отпор сотрудникам военкоматов и радикалам, при этом охота на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя жестокое насилие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя обвинил украинские власти в нежелании искать пути к миру. Российский дипломат упрекнул европейских политиков в создании ложного образа миролюбивого Владимира Зеленского.

    20 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    @ @kormanyzat

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр вернул средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

    Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Орбан подписал указ о заморозке средств украинского «Ощадбанка».

    Сама финансовая организация потребовала от Будапешта вернуть конфискованные ценности.

    20 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Чемпионка ОИ Ишмуратова: Украинцам внушили вину русских во всех их бедах
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова на XIII Югорском лыжном марафоне заявила, что украинским спортсменам и болельщикам годами внушали негативное отношение к россиянам через ложные ценности.

    Ишмуратова заявила, что спортсменам и болельщикам на Украине годами прививали негативное отношение к россиянам, передает РИА «Новости». По ее словам, раньше между народами были прекрасные отношения, а конкуренция оставалась исключительно на спортивной трассе.

    «Мы все выросли в СССР, нам нечего было делить, была одна страна. А сейчас у них что-то произошло в мозгах. Я думаю, что это результат ментальной войны, когда без единого выстрела озлоблена вся страна», – подчеркнула спортсменка.

    Чемпионка добавила, что процесс начался с изменения системы образования и превращения в национальный символ Степана Бандеры, которого она назвала настоящим садистом. Ишмуратова отметила глубокое укоренение подобных взглядов в подсознании людей, которым внушили вину русских во всех бедах.

    Бандера являлся лидером запрещенной в России экстремистской организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России как экстремистская). Ее боевое крыло в годы Великой Отечественной войны сотрудничало с гитлеровцами и участвовало в массовом уничтожении мирного населения, включая Волынскую резню.

    Ранее на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    Власти на Украине рассмотрели возможность перезахоронения Степана Бандеры на территории страны.

    Замглавы Совбеза Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    20 апреля 2026, 19:07 • Новости дня
    Берлин вызвал посла Нечаева из-за публикации данных о европейских заводах БПЛА
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило для беседы дипломата Сергея Нечаева из-за обнародования информации о европейских заводах, выпускающих беспилотники для Киева.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла в Берлине Сергея Нечаева после публикации Министерством обороны РФ данных о европейских производителях беспилотников для нужд Киева, передает ТАСС. Заявление немецкого дипломатического ведомства было размещено в социальной сети X.

    «Прямые угрозы России против целей в Германии являются попыткой ослабить нашу поддержку Украины и проверить нашу сплоченность», – подчеркнули в немецком министерстве. В ведомстве добавили, что не позволят себя запугать, назвав подобные заявления и любую шпионскую деятельность в стране абсолютно неприемлемыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал эти предприятия потенциальными целями для российских военных. Российское военное ведомство расценило действия европейских стран как намеренный шаг к эскалации обстановки.

    20 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    В Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В акватории Черного моря зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами, образовавшееся в результате ночного удара украинских дронов по территории Краснодарского края.

    Масштабное пятно нефтепродуктов появилось у кубанского побережья в ночь на 16 апреля, указали в оперштабе Кубани, передает ТАСС.

    Инцидент произошел после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии на Туапсинский район.

    Площадь пятна, по оценке специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты локализовали разлив нефтепродуктов в акватории реки Туапсе. Удар беспилотников повредил остекление в нескольких многоквартирных домах.

    20 апреля 2026, 05:30 • Новости дня
    Мирный житель стал жертвой массированной атаки БПЛА на Туапсе
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате массированной атаки беспилотников на Туапсе погиб мирный житель, еще один получил ранения, в морском порту произошел пожар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Туапсе сегодняшней ночью подвергся еще одной массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один – пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – сообщил губернатор в Max.

    Кроме того, на территории морского порта из-за атаки произошло возгорание. Обломки сбитых дронов повредили гражданскую инфраструктуру города. Выбиты стекла в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, задета газовая труба.

    На местах падения фрагментов работают оперативные и специальные службы, доклады о ситуации поступают от главы муниципалитета Сергея Бойко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели полностью ликвидировали возгорание на морском терминале в Туапсе.

    На прошлой неделе во время налета вражеских БПЛА на город травмы получили семь мирных жителей. При ударах беспилотников по жилым домам погибли двое детей.

    20 апреля 2026, 09:32 • Новости дня
    Лукашенко предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Владимир Зеленский не изменит свою политику и не остановится, то рискует потерять Украину.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский должен более взвешенно оценивать ситуацию и понимать, что слишком высокую цену платит за проводимую политику и продолжающуюся войну, передает RT.

    Лукашенко подчеркнул, что если Зеленский не примет соответствующих решений, то может потерять Украину.

    Президент Белоруссии добавил, что сочувствует Зеленскому, поскольку тот получил Украину уже «в готовом варианте» и должен был изменить ее политику, но не сделал этого. Лукашенко отметил, что национализм на Украине не был остановлен новым президентом, а националисты взяли верх из-за неопытности Зеленского.

    По словам Лукашенко, украинцы сами выбрали нынешнего президента, несмотря на его неопытность, и теперь несут ответственность за этот выбор, сталкиваясь с тяжелыми последствиями.

    «Украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали. Они знали недостатки? Может быть, не знали. Зачем голосовали?» – отметил Лукашенко.

    Он напомнил, что альтернативы на выборах были не лучше, но ответственность за происходящее лежит на всех украинцах.

    Лукашенко сравнил себя с украинским лидером Владимиром Зеленским, но при этом напомнил о своем жизненном опыте. «Я ж тоже был таким же зеленым, как он. Но у меня под ногами была земля, опыт определенный жизненный. А у него – шоу», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко также заявил, что Зеленский вновь встал на путь милитаризации и идет на поводу у Запада, надеясь на финансовую и военную поддержку.

    Ранее Лукашенко заявил об угрозе исчезновения Украины в случае продолжения боевых действий.

    До этого Лукашенко посоветовал киевским властям сохранять спокойствие ради спасения страны.

    20 апреля 2026, 10:35 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве возросло до семи человек

    Tекст: Мария Иванова

    В киевской больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время стрельбы в Голосеевском районе, в итоге общее число жертв трагедии достигло семи человек.

    Один из пострадавших при стрельбе 18 апреля умер в медицинском учреждении. Врачи боролись за жизнь пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

    «В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось. <…> Уже семеро погибших», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    В настоящее время в стационарах продолжают лечение еще семеро пострадавших, среди которых есть ребенок. Четверо пациентов находятся в реанимационных отделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ полиции ликвидировал стрелка при штурме супермаркета.

    Генеральная прокуратура Украины квалифицировала массовый расстрел людей как террористический акт.

    Ранее в больнице скончалась шестая жертва этого вооруженного нападения.

    20 апреля 2026, 22:16 • Новости дня
    Агентство Bloomberg назвало дату возобновления Киевом прокачки нефти по «Дружбе»

    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Антон Антонов

    Киев рассчитывает возобновить прокачку сырья по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, «Украина ожидает возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник». Возобновление транзита необходимо украинским властям для получения европейского кредита в 90 млрд евро. По информации источников агентства, технические испытания запланированы на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о контактах с Украиной и Венгрией для упрощения перезапуска нефтепровода «Дружба». Bloomberg также сообщало, что Будапешт может разблокировать помощь Киеву на заседании послов стран Евросоюза на этой неделе. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    20 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 112 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь с воскресенья на понедельник 112 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 19 апреля до 7.00 мск 20 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 112 дронов самолетного типа, указало ведомство в Max.

    Их нейтрализовали над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, над Кубанью, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

    Вечером в воскресенье над страной поразили 17 украинских дронов самолетного типа.

    В ночь с субботы на воскресенье над страной уничтожили 13 беспилотников самолетного типа.

    20 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Евродепутат Мариани назвал фарсом условия возврата Киевом займа Евросоюзу

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка выдать за кредит «дар» Киеву в размере 90 млрд евро является подтасовкой, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

    «Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это – в лучшем случае фарс, в худшем – это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 млрд Украине», – приводит слова Мариани РИА «Новости».

    Мариани добавил, что из этой суммы 16 млрд евро будут оплачены французскими налогоплательщиками. Евродепутат охарактеризовал затею с выделением средств как фальсификацию, мошенничество и трусость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент утвердил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро. Еврокомиссия назвала получение российских репараций главным условием возврата этих средств. Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    20 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по объектам ОПК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОАК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 274 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 918 беспилотников, 656 ЗРК, 28 984 танка и другие бронемашины, 1704 боевые машины РСЗО, 34 541 орудие полевой артиллерии и миномет, 59 812 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемую ВСУ энергетическую и транспортную инфраструктуру.

    ВС России за минувшую неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    20 апреля 2026, 04:10 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии Гашпар заявил о риске покушения на Фицо в Киеве
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подвергнется реальной опасности покушения в случае визита в Киев, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

    27 февраля Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил политика на Украину для обсуждения накопившихся вопросов. «Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно», – приводит слова Гашпара РИА «Новости».

    Премьер назвал поездку неприемлемой по политическим мотивам и соображениям безопасности. Одновременно словацкий лидер раскритиковал давление украинской стороны в сфере энергетики и поставок нефти, рассказал Гашпар.

    «Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», – сообщил Гашпар.

    При принятии решения учитывались и прошлые высказывания украинского президента. Гашпар напомнил о словах Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о знании его точного адреса. Политик отметил, что подобные заявления могут восприниматься как угроза физической расправы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от поездки в Киев на переговоры о транзите газа. В мае 2024 года политик получил тяжелое ранение в результате вооруженного нападения. Позднее глава правительства рассказал о новых попытках покушения из-за своей позиции по украинскому конфликту.

    20 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Тело соратника бывшего мэра Одессы нашли в автомобиле

    Tекст: Ольга Иванова

    Погибшего политика из окружения экс-градоначальника Одессы Геннадия Труханова обнаружили в машине на территории Приморского района, предварительной причиной смерти названо самоубийство.

    Управление национальной полиции по Одесской области подтвердило факт происшествия, передает ТАСС.

    «Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смерти депутата городского совета», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Правоохранители уточнили, что инцидент произошел утром. Мужчину нашли мертвым в транспортном средстве на одной из городских улиц. Следователи рассматривают версию суицида как предварительную.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) раскрыл личность погибшего. Он сообщил, что умершим оказался Александр Иваницкий, который был тесно связан с бывшим главой города Геннадием Трухановым. В настоящее время на месте трагедии продолжает работу следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший мэр Одессы Геннадий Труханов потребовал от Владимира Зеленского справедливого решения по вопросу гражданства.

    Ранее за политика внесли залог в размере почти одного миллиона долларов по делу о махинациях с землей.

    Национальная полиция Украины предъявила экс-градоначальнику обвинения в служебной халатности.

    20 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Замглавы МИД Иванов: Русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Русофобские элиты европейских стран по-прежнему настроены на ведение войны с Россией «до последнего украинца», заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Евгений Иванов.

    Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что «русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца», передает ТАСС.

    По его словам, эти элиты препятствуют достижению каких-либо договоренностей, активно раздувают военную истерию и игнорируют интересы собственных граждан. Иванов подчеркнул, что европейские лидеры, преследуя иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, фактически готовы пожертвовать благополучием своих народов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров.

    Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    20 апреля 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль все дороги к Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под полный огневой контроль все дороги, ведущие к Константиновке. Как сообщили в силовых структурах РФ, ротации и переброска личного состава ВСУ в город сильно затруднены.

    Российские военные взяли под огневой контроль все магистрали, ведущие к Константиновке, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, это существенно осложнило переброску резервов и проведение ротации личного состава ВСУ в этом районе.

    В силовых структурах заявили: «Все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под полный огневой контроль. Речь идет как об ударах дронами, так и артиллерией. У противника процесс переброски резервов и проведение ротаций на этом участке фронта сильно затруднен». При этом отмечается, что украинская сторона активно использует дроны для обороны города.

    В самой Константиновке продолжаются ожесточенные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники перекрыли основные пути снабжения украинской армии вокруг Константиновки.

    Командир разведывательно-ударной роты рассказал о полном огневом контроле последней дороги снабжения противника.

    Российские подразделения заняли существенную часть этого населенного пункта.

    Главное
    Еврокомиссия заявила о планах увеличить военный бюджет ЕС в десять раз
    Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер»
    Шесть самолетов ВВС США прибыли в Пакистан для обеспечения переговоров Вэнса с Ираном
    Моргенштерна оштрафовали на 7 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
    Минздрав сообщил о росте числа мальчиков с ожирением в России
    Матвиенко предложила усложнить процедуру разводов
    Умер самый известный российский двойник Аллы Пугачевой

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

