Tекст: Антон Антонов

«Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

По словам дипломата, в Киеве отсутствует здравая политическая сила, способная противостоять замыслу использования простых украинцев в интересах Европы. Он отметил, что нынешнее руководство страны продолжает слепо исполнять эту волю, однако итог такого сценария будет трагичным, передает РИА «Новости».

Небензя добавил, что Украина фактически экспортирует лишь наемников и оружие, которые затем появляются в различных конфликтных точках по всему миру. Ситуация на Украине остается крайне тяжелой, подчеркнул постпред.

По его словам, обычные украинские граждане отказываются воевать за коррумпированное руководство, уклоняются от службы и дезертируют. Дипломат рассказал, что украинские мужчины дают отпор сотрудникам военкоматов и радикалам, при этом охота на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя жестокое насилие.

