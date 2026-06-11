Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
В Татарстане при обследовании канализации погибли двое рабочих
В Татарстане двое рабочих погибли при осмотре канализационной системы
Сотрудники подрядной организации погибли во время выполнения геодезических задач на территории одного из промышленных предприятий Нижнекамского района Татарстана, прокуратура сообщила, что начала проверку по факту трагедии.
При обследовании канализационной сети на промышленном объекте в Татарстане погибли двое рабочих. Это специалисты компании-подрядчика, сообщает прокуратура Татарстана.
«Во время выполнения геодезических работ в канализационной системе одного из предприятий, расположенного на территории Нижнекамского района республики, погибли двое рабочих подрядной организации ООО «ЭГГ» – мужчины 1997 и 2002 года рождения», – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл заместитель Нижнекамского городского прокурора Линар Салахутдинов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований охраны труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число жертв взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане достигло 11 человек.
Ранее в Японии при осмотре канализации погибли четверо рабочих. До этого тела трех строителей обнаружили в канализационном люке в Москве.