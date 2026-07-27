Эксперт: Советский Союз имел тайных агентов в разведальянсе «Пять глаз»

Эксперт Матвеев: Советский Союз имел тайных агентов в разведальянсе «Пять глаз»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Историк спецслужб Олег Матвеев рассказал о наличии у Советского Союза тайных агентов, передававших данные о работе разведывательного альянса «Пять глаз», передает РИА «Новости».

Основа этого союза была заложена 5 марта 1946 года, в день знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля.

«Для советских спецслужб тайна создания англосаксонского разведывательного альянса перестала быть таковой достаточно быстро благодаря суперагенту в рядах британской разведки, члену знаменитой «Кембриджской пятерки» Киму Филби», – отметил эксперт. В период с 1949 по 1951 год он снабжал Москву секретной информацией о совместной деятельности США и Британии.

Эстафету у Филби принял Джордж Блейк, который с 1951 по 1961 год передавал сведения о совместных англо-американских операциях в радиоэлектронной сфере. В частности, он раскрыл детали секретной операции ЦРУ и MI6 по прокладке подземного туннеля в Берлине для прослушивания советских коммуникаций.

Во второй половине 1970-х новым источником КГБ стал руководитель контрразведывательного подразделения австралийской спецслужбы Иэн Джордж Пеккок. На протяжении шести лет он передавал важную информацию о роли своей страны в альянсе.

Альянс «Пять глаз», включающий США, Британию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, охватывает своими структурами слежения всю планету. При этом его члены не отказываются от ведения разведки даже в отношении своих ближайших союзников, таких как Германия и Франция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска за шпионаж в пользу Новой Зеландии.

Помощник президента России Николай Патрушев рассказал об успешном разоблачении иностранных агентов отечественной контрразведкой.

Месяцем ранее разведывательный альянс «Пять глаз» спрогнозировал резкий всплеск хакерских атак с применением искусственного интеллекта.